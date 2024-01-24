Барселона хочет сохранить в команде Канселу и Феликса

Жоау Канселу и Жоау Феликс проводят нынешний сезон в «Барселоне» на правах аренды, права на игроков принадлежат «Манчестер Сити» и «Атлетико» Мадрид соответственно.

Агент обоих игроков, Жорже Мендеш, заявил, что «Барселона» хочет сохранить их в своем составе:

«Барселона» планирует оставить Канселу и Феликса на постоянной основе. Она планирует продолжить сотрудничество с ними и после этого сезона.

Феликс пока неплохо выступает, они видят, чего он достиг на данный момент. Нет никаких сомнений в том, что он отличный футболист».