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Испания
24 января 2024, 13:22 |
246
1

Барселона хочет сохранить в команде Канселу и Феликса

Оба игрока сейчас выступают за каталонцев на правах аренды

24 января 2024, 13:22 |
246
1
Барселона хочет сохранить в команде Канселу и Феликса
ФК Барселона. Жоау Канселу

Жоау Канселу и Жоау Феликс проводят нынешний сезон в «Барселоне» на правах аренды, права на игроков принадлежат «Манчестер Сити» и «Атлетико» Мадрид соответственно.

Агент обоих игроков, Жорже Мендеш, заявил, что «Барселона» хочет сохранить их в своем составе:

«Барселона» планирует оставить Канселу и Феликса на постоянной основе. Она планирует продолжить сотрудничество с ними и после этого сезона.

Феликс пока неплохо выступает, они видят, чего он достиг на данный момент. Нет никаких сомнений в том, что он отличный футболист».

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Жоау Феликс Жоау Канселу Жорже Мендеш аренда игрока Барселона Атлетико Мадрид Манчестер Сити
Источник Mundo Deportivo
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