Барселона хочет сохранить в команде Канселу и Феликса
Оба игрока сейчас выступают за каталонцев на правах аренды
Жоау Канселу и Жоау Феликс проводят нынешний сезон в «Барселоне» на правах аренды, права на игроков принадлежат «Манчестер Сити» и «Атлетико» Мадрид соответственно.
Агент обоих игроков, Жорже Мендеш, заявил, что «Барселона» хочет сохранить их в своем составе:
«Барселона» планирует оставить Канселу и Феликса на постоянной основе. Она планирует продолжить сотрудничество с ними и после этого сезона.
Феликс пока неплохо выступает, они видят, чего он достиг на данный момент. Нет никаких сомнений в том, что он отличный футболист».
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