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Лига чемпионов
09 мая 2024, 11:57 | Обновлено 09 мая 2024, 12:02
3086
1

АНЧЕЛОТТИ: «У нас были проблемы, травмы Куртуа. Посмотрите на нас сейчас»

Именитый наставник поделился эмоциями после выхода в финал ЛЧ

09 мая 2024, 11:57 | Обновлено 09 мая 2024, 12:02
3086
1
АНЧЕЛОТТИ: «У нас были проблемы, травмы Куртуа. Посмотрите на нас сейчас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). В Мадриде хозяева поля вырвали победу со счётом 2:1. В финале «Реал» на «Уэмбли» сыграет против «Боруссии Д».

После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от поединка.

«У нас было много проблем в этом сезоне. Травмы Куртуа, Милитао и Алабы, мы также потеряли Винисиуса на два месяца, также Камавингу и Тчуамени. Но мы никогда не жаловались. Посмотрите на нас сейчас!», – сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: Фабрицио Романо
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Владислав Ткаченко
Папа Карло та чарівна гумка)
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