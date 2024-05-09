АНЧЕЛОТТИ: «У нас были проблемы, травмы Куртуа. Посмотрите на нас сейчас»
Именитый наставник поделился эмоциями после выхода в финал ЛЧ
8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.
Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). В Мадриде хозяева поля вырвали победу со счётом 2:1. В финале «Реал» на «Уэмбли» сыграет против «Боруссии Д».
После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от поединка.
«У нас было много проблем в этом сезоне. Травмы Куртуа, Милитао и Алабы, мы также потеряли Винисиуса на два месяца, также Камавингу и Тчуамени. Но мы никогда не жаловались. Посмотрите на нас сейчас!», – сказал Анчелотти.
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