АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
Карло ответил на вопрос о спорном решении арбитра на последних минутах матча
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].
После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти отреагировал на критику судейства со стороны Томаса Тухеля и Маттейса де Лигта:
– Тухель сказал, что такой матч заслуживал серьезного арбитра. Что вы думаете о последнем эпизоде? Кажется ли вам справедливой эта критика?
– В последнем эпизоде все достаточно очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились. Это судья высокого уровня. «Бавария» жалуется на этот момент, а мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул.
– Что вы думали, когда судья смотрел повтор после гола Хоселу?
– Я сказал, что со скамейки гол кажется забитым по правилам. Я думал о том, что надо постараться удержать это преимущество, мне было очевидно, что гол чистый, – сказал Анчелотти.
Видеообзор матча:
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