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Лига чемпионов
09 мая 2024, 05:31 |
129
0

АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул

Карло ответил на вопрос о спорном решении арбитра на последних минутах матча

09 мая 2024, 05:31 |
129
0
АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти отреагировал на критику судейства со стороны Томаса Тухеля и Маттейса де Лигта:

– Тухель сказал, что такой матч заслуживал серьезного арбитра. Что вы думаете о последнем эпизоде? Кажется ли вам справедливой эта критика?

– В последнем эпизоде все достаточно очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились. Это судья высокого уровня. «Бавария» жалуется на этот момент, а мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул.

– Что вы думали, когда судья смотрел повтор после гола Хоселу?

– Я сказал, что со скамейки гол кажется забитым по правилам. Я думал о том, что надо постараться удержать это преимущество, мне было очевидно, что гол чистый, – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча:

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Карло Анчелотти Йозуа Киммих Начо Фернандес Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария
Даниил Агарков Источник: AS
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