8 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария» [первый поединок – 2:2].

С первых минут на поле в составе мюнхенцев появился 28-летний немецкий вингер Серж Гнабри.

На 25-й минуте встречи футболист получил травму. Вместо него вышел 23-летней канадец Альфонсо Дэвис.

Дэвис долгое время находился в шорт-листе королевского клуба на летнее трансферное окно. Однако недавно Relevo заявил, что «Реал» больше не заинтересован в услугах Альфонсо.

ФОТО. Ключевой игрок Баварии травмировался на 25-й минуте матча с Реалом