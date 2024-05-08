ФОТО. Ключевой игрок Баварии травмировался на 25-й минуте матча с Реалом
Альфонсо Дэвис заменил Сержа Гнабри в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов
8 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария» [первый поединок – 2:2].
С первых минут на поле в составе мюнхенцев появился 28-летний немецкий вингер Серж Гнабри.
На 25-й минуте встречи футболист получил травму. Вместо него вышел 23-летней канадец Альфонсо Дэвис.
Дэвис долгое время находился в шорт-листе королевского клуба на летнее трансферное окно. Однако недавно Relevo заявил, что «Реал» больше не заинтересован в услугах Альфонсо.
ФОТО. Ключевой игрок Баварии травмировался на 25-й минуте матча с Реалом
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