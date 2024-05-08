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Лига чемпионов
08 мая 2024, 22:45 | Обновлено 08 мая 2024, 22:48
1969
0

ФОТО. Ключевой игрок Баварии травмировался на 25-й минуте матча с Реалом

Альфонсо Дэвис заменил Сержа Гнабри в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов

08 мая 2024, 22:45 | Обновлено 08 мая 2024, 22:48
1969
0
ФОТО. Ключевой игрок Баварии травмировался на 25-й минуте матча с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

8 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария» [первый поединок – 2:2].

С первых минут на поле в составе мюнхенцев появился 28-летний немецкий вингер Серж Гнабри.

На 25-й минуте встречи футболист получил травму. Вместо него вышел 23-летней канадец Альфонсо Дэвис.

Дэвис долгое время находился в шорт-листе королевского клуба на летнее трансферное окно. Однако недавно Relevo заявил, что «Реал» больше не заинтересован в услугах Альфонсо.

ФОТО. Ключевой игрок Баварии травмировался на 25-й минуте матча с Реалом

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Альфонсо Дэвис Серж Гнабри фото Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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