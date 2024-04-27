Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Реал больше не заинтересован в приобретении звезды Баварии
Испания
27 апреля 2024, 13:57 |
888
0

Источник: Реал больше не заинтересован в приобретении звезды Баварии

Мадридцы переключились на другого игрока обороны

27 апреля 2024, 13:57 |
888
0
Источник: Реал больше не заинтересован в приобретении звезды Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Мадридский «Реал» прекратил все возможные переговоры о переходе защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса в ближайшее летнее трансферное окно.

По сведениям Relevo, у мадридского «Реала» сменились приоритеты в вопросе усиления линии обороны перед началом следующего сезона. Несмотря на достигнутое устное соглашение с левым защитником Альфонсо Дэвисом, руководство «сливочных» переключилось на приобретение центрального защитника французского «Лилля» Лени Йоро. При этом переход Альфонсо Дэвиса возможен после окончания следующего сезона, когда должен истечь его контракт с «Баварией».

Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 млн евро.

По теме:
Неудачник финала Лиги чемпионов в Киеве покинет Ньюкасл
Реал сообщил о своем решении насчет участия Мбаппе на Олимпиаде
Модрич настиг Роберто Карлоса среди гвардейцев Реала. Сколько игр у легенд?
Реал Мадрид Альфонсо Дэвис Бавария трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Лилль трансферы Лиги 1
Юрій Вишневський Источник: Relevo
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 27 апреля 2024, 00:05 16
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре

На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»

Реал без Лунина, договорняк в Первой лиге, расистский скандал с украинцем
Футбол | 27 апреля 2024, 11:05 0
Реал без Лунина, договорняк в Первой лиге, расистский скандал с украинцем
Реал без Лунина, договорняк в Первой лиге, расистский скандал с украинцем

Главные новости за 26 апреля на Sport.ua

Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Футбол | 26.04.2024, 21:16
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Прощайте, еврокубки? Похоже, Днепр-1 отказывается от прежних амбиций
Футбол | 27.04.2024, 10:28
Прощайте, еврокубки? Похоже, Днепр-1 отказывается от прежних амбиций
Прощайте, еврокубки? Похоже, Днепр-1 отказывается от прежних амбиций
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Футбол | 27.04.2024, 00:59
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
25.04.2024, 18:50 1
Футбол
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
25.04.2024, 21:40 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
25.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
25.04.2024, 20:47 3
Другие виды
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
26.04.2024, 17:21 47
Футбол
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
27.04.2024, 00:08 3
Футбол
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри сделал прогноз на их бой
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри сделал прогноз на их бой
26.04.2024, 07:40
Бокс
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем