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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
11.05.2024 19:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 мая 2024, 10:44 |
57
0

Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 19:30 матч чемпионата Англии

09 мая 2024, 10:44 |
57
0
Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Челси».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Челси
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Ноттингем Форест Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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