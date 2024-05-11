В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси».

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Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Пенсионеры» победили со счетом 3:2.

В стартовом составе «Челси» сегодня сыграл украинский вингер Михаил Мудрик, забивший гол на 8-й минуте.

АПЛ. 37-й тур, 11 мая.

Ноттингем Форест – Челси – 2:3

Голы: Боли, 16, Хадсон-Одои, 75 – Мудрик, 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82.

ГОЛ! Мудрик, 8 мин, 0:1

ГОЛ! Стерлинг, 80 мин, 2:2, ГОЛ! Джексон, 82 мин, 2:3