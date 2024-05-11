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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
11.05.2024 19:30 – FT 2 : 3
Челси
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Англия
11 мая 2024, 22:50 |
6399
0

Ноттингем Форест – Челси – 2:3. Как забивал Мудрик. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 37-го тура АПЛ

11 мая 2024, 22:50 |
6399
0
Ноттингем Форест – Челси – 2:3. Как забивал Мудрик. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Пенсионеры» победили со счетом 3:2.

В стартовом составе «Челси» сегодня сыграл украинский вингер Михаил Мудрик, забивший гол на 8-й минуте.

АПЛ. 37-й тур, 11 мая.

Ноттингем Форест – Челси – 2:3
Голы: Боли, 16, Хадсон-Одои, 75 – Мудрик, 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82.

ГОЛ! Мудрик, 8 мин, 0:1

ГОЛ! Стерлинг, 80 мин, 2:2, ГОЛ! Джексон, 82 мин, 2:3

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Боли (Ноттингем Форест).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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