Ноттингем Форест – Челси – 2:3. Как забивал Мудрик. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 37-го тура АПЛ
В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси».
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Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Пенсионеры» победили со счетом 3:2.
В стартовом составе «Челси» сегодня сыграл украинский вингер Михаил Мудрик, забивший гол на 8-й минуте.
АПЛ. 37-й тур, 11 мая.
Ноттингем Форест – Челси – 2:3
Голы: Боли, 16, Хадсон-Одои, 75 – Мудрик, 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82.
ГОЛ! Мудрик, 8 мин, 0:1
ГОЛ! Стерлинг, 80 мин, 2:2, ГОЛ! Джексон, 82 мин, 2:3
События матча
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