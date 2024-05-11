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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
11.05.2024 19:30 – FT 2 : 3
Челси
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Англия
11 мая 2024, 21:33 |
1227
3

Челси с голом Мудрика выиграл безумный матч против Ноттингем Форест

Лондонцы победили со счётом 3:2

11 мая 2024, 21:33 |
1227
3
Челси с голом Мудрика выиграл безумный матч против Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Пенсионеры» победили со счетом 3:2.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и открыл счет в матче на 8-й минуте. Однако дальше «Ноттингем Форест» забил дважды и вышел вперед. Сравнял счет Рахим Стерлинг, вышедший на поле вместо Мудрика на 73-й, а победный гол в матче забил Николас Джексон на 82-й минуте.

«Челси» благодаря победе догнал по очкам в турнирной таблице «Ньюкасл» и претендует на шестое место, позволяющее квалифицироваться в Лигу конференций.

АПЛ. 37-й тур, 11 мая.

Ноттингем Форест – Челси – 2:3
Голы: Боли, 16, Хадсон-Одои, 75 – Мудрик, 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82.

Ноттингем Форест: Зельс, Монтьель (Эланга, 72), Боли, Ниакате (Авонийи, 86), Мурилло, Айна, Гиббс-Уайт, Йейтс (Тоффоло, 72), Данило, Вуд, Хадсон-Одои (Домингес, 86).

Челси: Петрович, Чалоба, Тиаго Силва, Бадьяшиль (Гюсто, 58), Кукурелья, Галлахер (Джеймс, 79), Мудрик (Стерлинг, 73), Палмер, Кайседо, Мадуэке (Нкунку, 58), Джексон.

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
У Челсі попереду Брайтон і Борнмут, у Ньюкасла - МанЮн і Брентфорд... У Челсі є всі шанси завершити 6-ми і, як бонус, вийти до ЛК
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Алекс 122
Форест залишився
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