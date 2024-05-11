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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
11.05.2024 19:30 - : -
Челси
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Англия
11 мая 2024, 06:56 | Обновлено 11 мая 2024, 06:57
97
0

Ноттингем Форест – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 11 мая в 19:30 по Киеву

11 мая 2024, 06:56 | Обновлено 11 мая 2024, 06:57
97
0
Ноттингем Форест – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

11 мая на «Сити Граунд» пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Челси». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда проводит классический второй сезон в высшем дивизионе страны. И так непростые условия были кратно усложнены тем, что именно этот клуб следом за Эвертоном оказался фигурантом наказания за отклонения от требований английского футбольного финансового фэйр-плей. Получается откровенно непросто, несмотря на то, что еще в декабре пожертвовали героем последних успехов, Купера, и позвали более опытного Эшпириту Санту. Но и с Нуну на решающем, финальном отрезке мало что получалось. После важной победы над Фулхэмом получилось взять только ничью с Вулверхэмптоном при поражениях не только Тоттенхэму и Манчестер Сити, но и прямому конкуренту, Эвертону - еще и затеяв скандал с обвинениями судей после 0:2. Благо, что в прошлом туре был Шеффилд Юнайтед, слабейший участник АПЛ. И его ожидаемо уверенно обыграли - 3:1.

Челси

Клуб вроде бы наконец-то набрал приличную форму. Но, во-первых, снова парадоксально проваливает решающие поединки - после 0:1 при преимуществе в финале Кубка Лиги с Ливерпулем недавно все повторилось, но уже с Манчестер Сити и в кубковом полуфинале. Во-вторых, просто слишком поздно, и остается банально бороться за 7-е, ну максимум 6-е место. Хотя камбэк с Астон Виллой с 0:2 на ничью и уверенная победа над Тоттенхэмом не могли не порадовать болельщиков. Хотя не стоит забывать, что перед ними синие унизительно, без шансов, уступили 0:5 другому соседу, Арсеналу. Впрочем, новая уверенная победа, над Вест Хэмом, и новая осечка МЮ, дарит более-менее реальные шансы на еврокубковый финиш.

Статистика личных встреч

Вернувшись в АПЛ, лесники не проигрывают столичному гранду. В прошлом сезоне было 2 ничьи. В нынешнем они ухитрились в Лондоне победить за счет единственного гола Эланги.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что аргументы гостей серьезнее. Согласимся с ними и поставим на выездную победу Палмера и компании (коэффициент - 1,95).

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Ноттингем Форест Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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