Украина. Премьер лига08 мая 2024, 14:07 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
9 мая в 15:30 состоится перенесенный матч 15-го тура УПЛ
08 мая 2024, 14:07 |
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В четверг, 9 мая, состоится перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Заря».
Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.
К началу поединка «Колос» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «Заря» занимает 11 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 28 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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