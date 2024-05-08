Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 14:07 |
33
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря

9 мая в 15:30 состоится перенесенный матч 15-го тура УПЛ

08 мая 2024, 14:07 |
33
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
УПЛ

В четверг, 9 мая, состоится перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Заря».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

К началу поединка «Колос» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «Заря» занимает 11 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 28 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владислав ВАКУЛА: «Прошу проверить арбитра на профпригодность»
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря - Колос где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ла Лига опубликовала огненный чемпионский постер Реала с Луниным
Футбол | 08 мая 2024, 12:39 1
ФОТО. Ла Лига опубликовала огненный чемпионский постер Реала с Луниным
ФОТО. Ла Лига опубликовала огненный чемпионский постер Реала с Луниным

Украинский вратарь выиграл 8-й титул с «Реалом»

Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства
Футбол | 08 мая 2024, 11:06 13
Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства
Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства

Игоря Коломойского ранее подозревали в легализации имущества, полученного мошенническим путем

Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале
Футбол | 07.05.2024, 15:40
Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале
Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Футбол | 07.05.2024, 18:48
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Футбол | 08.05.2024, 00:29
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
08.05.2024, 03:10
Бокс
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
08.05.2024, 07:01 2
Футбол
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
07.05.2024, 23:57 117
Футбол
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
08.05.2024, 00:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем