В четверг, 9 мая, в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Марсель».

Команды встречаются в Бергамо на стадионе «Джевисс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 мая в первом поединке в Марселе соперники разошлись миром 1:1.

Видеотрансляцию матча «Аталанта» – «Марсель» проводит видеосервис MEGOGO.