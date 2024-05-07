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Лига Европы
07 мая 2024, 12:52 | Обновлено 07 мая 2024, 12:55
31
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Аталанта – Марсель

Поединок пройдет 9 мая в 22:00 в Италии

07 мая 2024, 12:52 | Обновлено 07 мая 2024, 12:55
31
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Аталанта – Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 мая, в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Марсель».

Команды встречаются в Бергамо на стадионе «Джевисс».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 мая в первом поединке в Марселе соперники разошлись миром 1:1.

Видеотрансляцию матча «Аталанта» – «Марсель» проводит видеосервис MEGOGO.

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где смотреть Лига Европы Аталанта Марсель
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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