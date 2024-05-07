Лига Европы07 мая 2024, 12:52 | Обновлено 07 мая 2024, 12:55
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Аталанта – Марсель
Поединок пройдет 9 мая в 22:00 в Италии
07 мая 2024, 12:52 | Обновлено 07 мая 2024, 12:55
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В четверг, 9 мая, в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Марсель».
Команды встречаются в Бергамо на стадионе «Джевисс».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
2 мая в первом поединке в Марселе соперники разошлись миром 1:1.
Видеотрансляцию матча «Аталанта» – «Марсель» проводит видеосервис MEGOGO.
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