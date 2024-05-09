Михаэль БАЛЛАК: «Реал – это клуб, имеющий харизму»

Легендарный немецкий футболист Михаэль Баллак прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» (2:1):

«Это жестоко. Этот миф, эта энергия, которая царит здесь, на этом стадионе, эта вера в то, что они могут продолжить эту историю и бороться до последних секунд, а затем добиться успеха. Опять сегодня: несмотря на обстоятельства, даже если это произошло из-за ошибки соперника, они сделали камбэк. «Реал» – это клуб, который имеет харизму. Вы можете почувствовать это здесь».

В финале Лиги чемпионов сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Матч состоится 1 июня в 22:00 по киевскому времени.