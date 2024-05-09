Грозный объяснил, почему он сейчас не работает тренером
Известный коуч еще не планирует завершать карьеру
Известный коуч Вячеслав Грозный объяснил, почему он пока не работает тренером:
«Для того, чтобы тренировать, нужно иметь агента, который тебя устраивает, чтобы доводить игроков и не заниматься коррупцией. Я – независимый, и у меня отношения с владельцами клубов и менеджментом без посредников. Поэтому, скажем так, многие не заинтересованы в моем приходе в команду, потому что никаких «мусорных» футболистов нельзя будет заводить в клуб у меня, нельзя разной грязью заниматься. Да, со мной тяжело и говорить можно только о футболе и прогрессе игроков, системе развития. Мне нравится футбол, нравится выходить на поле. Я, конечно, еще буду тренировать».
Ранее Вячеслав Грозный высказался относительно предателя Украины Анатолия Тимощука.
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