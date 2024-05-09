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Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 11:34 | Обновлено 09 мая 2024, 12:10
836
0

Грозный объяснил, почему он сейчас не работает тренером

Известный коуч еще не планирует завершать карьеру

09 мая 2024, 11:34 | Обновлено 09 мая 2024, 12:10
836
0
Грозный объяснил, почему он сейчас не работает тренером
Вячеслав Грозный

Известный коуч Вячеслав Грозный объяснил, почему он пока не работает тренером:

«Для того, чтобы тренировать, нужно иметь агента, который тебя устраивает, чтобы доводить игроков и не заниматься коррупцией. Я – независимый, и у меня отношения с владельцами клубов и менеджментом без посредников. Поэтому, скажем так, многие не заинтересованы в моем приходе в команду, потому что никаких «мусорных» футболистов нельзя будет заводить в клуб у меня, нельзя разной грязью заниматься. Да, со мной тяжело и говорить можно только о футболе и прогрессе игроков, системе развития. Мне нравится футбол, нравится выходить на поле. Я, конечно, еще буду тренировать».

Ранее Вячеслав Грозный высказался относительно предателя Украины Анатолия Тимощука.

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Вячеслав Грозный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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