Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИНИСИУС: «Играть за Реал – это волшебно»
Лига чемпионов
09 мая 2024, 10:42 |
537
0

ВИНИСИУС: «Играть за Реал – это волшебно»

Вингер «Реала» прокомментировал победу над «Баварией»

09 мая 2024, 10:42 |
537
0
ВИНИСИУС: «Играть за Реал – это волшебно»
УЕФА. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» (2:1) во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Это «Реал» Мадрид! Мы всегда, всегда верим.

Это просто волшебно играть за эту команду, на этом стадионе и делать это так много раз. Это еще один пример того, что благодаря тому, что мы всегда верим в себя, мы можем побеждать. Мы знаем, что можем изменить ситуацию, несмотря ни на что.

Если я должен вернуться и помочь и защитить, я сделаю это без проблем. Все, что угодно, лишь бы мы могли попасть в следующий финал. Мне так повезло, я так горжусь тем, что играю в этой замечательной футболке. Играть за «Реал» Мадрид - это мечта. Я выбрался из Сан-Гонсало, а обычно людям оттуда не удается уехать. А здесь я помогаю этому великому клубу и этим замечательным болельщикам, которые так сильно меня любят, и которых я так же люблю, творить еще более великую историю».

В финале Лиги чемпионов сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Матч состоится 1 июня в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Моя мечта сбылась»
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Спаситель Реала в матче с Баварией повторил историческое достижение
Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов Винисиус Жуниор
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
Футбол | 09 мая 2024, 00:10 0
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала

Хоселу оформил дубль в ворота Баварии после паса Рюдигера и вывел команду в финал ЛЧ

Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Футбол | 09 мая 2024, 07:44 13
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн

Украинский защитник может перейти в «Баварию»

Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 09.05.2024, 01:40
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Красивый уход Ройса или титул Лунина? Известен фаворит финала ЛЧ 2023/24
Футбол | 09.05.2024, 08:35
Красивый уход Ройса или титул Лунина? Известен фаворит финала ЛЧ 2023/24
Красивый уход Ройса или титул Лунина? Известен фаворит финала ЛЧ 2023/24
ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»
Футбол | 09.05.2024, 02:59
ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»
ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
08.05.2024, 14:39 8
Теннис
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
08.05.2024, 07:01 3
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
08.05.2024, 17:55 38
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
09.05.2024, 07:18 6
Футбол
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем