ВИНИСИУС: «Играть за Реал – это волшебно»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» (2:1) во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Это «Реал» Мадрид! Мы всегда, всегда верим.

Это просто волшебно играть за эту команду, на этом стадионе и делать это так много раз. Это еще один пример того, что благодаря тому, что мы всегда верим в себя, мы можем побеждать. Мы знаем, что можем изменить ситуацию, несмотря ни на что.

Если я должен вернуться и помочь и защитить, я сделаю это без проблем. Все, что угодно, лишь бы мы могли попасть в следующий финал. Мне так повезло, я так горжусь тем, что играю в этой замечательной футболке. Играть за «Реал» Мадрид - это мечта. Я выбрался из Сан-Гонсало, а обычно людям оттуда не удается уехать. А здесь я помогаю этому великому клубу и этим замечательным болельщикам, которые так сильно меня любят, и которых я так же люблю, творить еще более великую историю».

В финале Лиги чемпионов сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Матч состоится 1 июня в 22:00 по киевскому времени.