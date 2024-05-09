Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Моя мечта сбылась»

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» (2:1) во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Это мечта, которая осуществилась. Один из ребят только что сказал: «Если бы я сказал тебе это перед сезоном, ты бы мне поверил?» Честно говоря, я бы, пожалуй, не поверил, просто потому, что в детстве ты всегда думаешь о том, что будешь играть в команде, а когда попадаешь сюда, то не можешь поверить в это. Я немного эмоциональный, немного шокирован. Я, пожалуй, возьму сегодняшний вечер, чтобы все это осознать.

Характер подытожил сегодняшнюю игру. Тема нашего сезона. У нас есть качество и талант, но в некоторых играх, когда мы выглядим так, будто мы проигрываем, у нас есть игроки, которые выходят со скамейки запасных и могут выполнить свою работу и все равно выиграть игру.

Финал Лиги чемпионов против моего бывшего клуба? Это безумие. Я не могу в это поверить. Это могло произойти только так. Мой первый финал. В Англии, против «Дортмунда». Надо отдать им должное, они заслужили свое место в финале. Приятно будет увидеть старых друзей. Думаю, я выключу телефон и оставлю сообщение до завтра.

Зинедин Зидан – мой вдохновитель, и я хотел бы сделать то, что он сделал в финале Лиги чемпионов за «Реал». Я так счастлив, моя семья была здесь сегодня, и это делает все еще слаще. Это будут замечательные эмоции – играть мой первый финал Лиги чемпионов за «Реал».

В финале Лиги чемпионов сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Матч состоится 1 июня в 22:00 по киевскому времени.