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  4. ФОТО. Жена Лунина показала снимок со звездой Реала после игры с Баварией
Лига чемпионов
09 мая 2024, 10:33 |
5409
0

ФОТО. Жена Лунина показала снимок со звездой Реала после игры с Баварией

«Сливочные» вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с «Боруссией»

09 мая 2024, 10:33 |
5409
0
ФОТО. Жена Лунина показала снимок со звездой Реала после игры с Баварией
Polaris Sports. Андрей Лунин и его жена Анастасия

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол. Страж ворот «Реала» совершил в этом матче четыре сейва.

После матча жены украинского стража ворот Анастасия опубликовала в социальных сетях фото со звездным полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом.

ФОТО. Дружин Лунина сфотографировалась со звездой Реала после матча с Баварией

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Джуд Беллингем Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов Анастасия Лунина (Томазова)
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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