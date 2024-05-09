ФОТО. Жена Лунина показала снимок со звездой Реала после игры с Баварией

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол. Страж ворот «Реала» совершил в этом матче четыре сейва.

После матча жены украинского стража ворот Анастасия опубликовала в социальных сетях фото со звездным полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом.



ФОТО. Дружин Лунина сфотографировалась со звездой Реала после матча с Баварией