Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший бомбардир Первой лиги восстановился после травмы
Украина. Первая лига
08 мая 2024, 18:05 |
477
0

Лучший бомбардир Первой лиги восстановился после травмы

Форвард Василий Палагнюк вернулся к тренировкам

08 мая 2024, 18:05 |
477
0
Лучший бомбардир Первой лиги восстановился после травмы
ФК Буковина. Василий Палагнюк

Как стало известно Sport.ua, лидер атаки «Буковины» Василий Палагнюк из-за мышечного повреждения не смог принять участие в поединке 7-го тура группы «Выбывание» с «Черниговом-ШВСМ».

Палагнюк вчера уже вернулся в общую группу и настроен укрепить свои бомбардирские позиции в следующем поединке – с «Кремнем», который состоится 12 мая. Пока он лидирует в гонке среди голеадоров Первой лиги с ивано-франковцем Андреем Хомой, в активе обоих по 14 забитых мячей.

В лазарете «Буковины» продолжают находиться Даниил Кныш и Виталий Фарасеенко, которому завтра снимут гипс после перелома ноги.

Пока что «Буковина» впереди в своей группе, набрав 35 очков.

По теме:
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Полузащитник Вереса вернулся к тренировкам после травмы
Хавбек сборной Хорватии пропустит Евро-2024
Василий Палагнюк Буковина Черновцы Первая лига Украины травма инсайд эксклюзив
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства
Футбол | 08 мая 2024, 11:06 15
Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства
Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства

Игоря Коломойского ранее подозревали в легализации имущества, полученного мошенническим путем

Вернется в АПЛ? Тренер Баварии высказался о Челси и МЮ
Футбол | 08 мая 2024, 17:49 0
Вернется в АПЛ? Тренер Баварии высказался о Челси и МЮ
Вернется в АПЛ? Тренер Баварии высказался о Челси и МЮ

Тухель не против снова работать в Англии

Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Футбол | 08.05.2024, 00:12
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Футбол | 07.05.2024, 18:48
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Футбол | 07.05.2024, 22:45
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
06.05.2024, 23:25 6
Футбол
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
08.05.2024, 07:01 3
Футбол
Дэвид Хэй рассказал, что нужно делать Усику для победы в бою с Фьюри
Дэвид Хэй рассказал, что нужно делать Усику для победы в бою с Фьюри
07.05.2024, 13:39
Бокс
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем