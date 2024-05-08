Лучший бомбардир Первой лиги восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua, лидер атаки «Буковины» Василий Палагнюк из-за мышечного повреждения не смог принять участие в поединке 7-го тура группы «Выбывание» с «Черниговом-ШВСМ».

Палагнюк вчера уже вернулся в общую группу и настроен укрепить свои бомбардирские позиции в следующем поединке – с «Кремнем», который состоится 12 мая. Пока он лидирует в гонке среди голеадоров Первой лиги с ивано-франковцем Андреем Хомой, в активе обоих по 14 забитых мячей.

В лазарете «Буковины» продолжают находиться Даниил Кныш и Виталий Фарасеенко, которому завтра снимут гипс после перелома ноги.

Пока что «Буковина» впереди в своей группе, набрав 35 очков.