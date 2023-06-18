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Лига наций
18 июня 2023, 21:57 | Обновлено 18 июня 2023, 22:04
830
0

Хорватия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

18 июня 2023, 21:57 | Обновлено 18 июня 2023, 22:04
830
0
Хорватия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 21:45 в финальном матче Лиги наций играют сборные Хорватии и Испании.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

Ранее в матче за третье место Лиги наций сборная Италии обыграла Нидерланды (3:2).

Хорватия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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