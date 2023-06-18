Лига наций18 июня 2023, 21:57 | Обновлено 18 июня 2023, 22:04
830
0
Хорватия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций
18 июня 2023, 21:57 | Обновлено 18 июня 2023, 22:04
830
0
18 июня в 21:45 в финальном матче Лиги наций играют сборные Хорватии и Испании.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».
Читайте также:Хорватия – Испания. Текстовая трансляция матча. LIVE
Ранее в матче за третье место Лиги наций сборная Италии обыграла Нидерланды (3:2).
Хорватия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 18 июня 2023, 04:09 6
Марта опубликовала селфи с Лесей и Элиной в своем Instagram
Футбол | 18 июня 2023, 18:10 6
Команда Роберто Манчини расстроила хозяев мини-турнира – нидерландцев
Футбол | 17.06.2023, 23:59
Футбол | 17.06.2023, 22:23
Футбол | 18.06.2023, 15:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.06.2023, 14:38 6
18.06.2023, 13:05 1
17.06.2023, 00:23 3
16.06.2023, 18:02
17.06.2023, 16:34 10
17.06.2023, 23:12 2
16.06.2023, 18:48 25