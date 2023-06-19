Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Испания заслужила победу раньше»
Лига наций
19 июня 2023, 03:57 |
28
0

ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Испания заслужила победу раньше»

Испанец – о победе подопечных в финале Лиги наций

19 июня 2023, 03:57 |
28
0
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Испания заслужила победу раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о финальной игре Лиги наций УЕФА с командой Хорватии (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 5:4).

«Мы работали над пенальти и над всеми зонами, которые могли контролировать на этой неделе. Мы были расслаблены, и пенальти были частью этого. Карвахаль хорошо себя зарекомендовал – у него отличный характер. Мы должны помнить, что в турнире участвовали 16 лучших команд Европы. Выход в финал – большое достижение. Мы заслужили доверие.

Нам противостояла сильнейшая команда, которая имеет опыт и заняла третье место на чемпионате мира, так что это большая победа. В целом, мы заслужили победу раньше, но таким образом она стала еще более эпичной. Я очень рад за игроков, они проделали блестящую работу и здорово реализовали пенальти», – заявил де ла Фуэнте.

По теме:
Йосип ЮРАНОВИЧ: «Сборная Хорватии была так близка к трофею»
Не из победителей. Назван игрок финала Лиги наций
Златко ДАЛИЧ: «Мне не о чем жалеть, а мы должны гордиться»
Луис де ла Фуэнте Лига наций сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто побеждал в Лиге наций? Завершился третий розыгрыш турнира
Футбол | 19 июня 2023, 00:47 0
Кто побеждал в Лиге наций? Завершился третий розыгрыш турнира
Кто побеждал в Лиге наций? Завершился третий розыгрыш турнира

В Лиге наций побеждали Португалия, Франция и Испания

5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
Футбол | 18 июня 2023, 08:56 25
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо

Перед тем, как выходить на рынок, «бело-синим» стоит приглядеться к внутренним резервам…

Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Футбол | 18.06.2023, 06:20
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Футбол | 18.06.2023, 15:50
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году
Теннис | 18.06.2023, 23:41
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
17.06.2023, 01:47 10
Футбол
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
18.06.2023, 14:38 6
Футбол
«Это безумие». Калинина рассказала о проживании и тренировках в Англии
«Это безумие». Калинина рассказала о проживании и тренировках в Англии
17.06.2023, 14:38 16
Теннис
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
17.06.2023, 09:21 72
Футбол
Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
17.06.2023, 15:15 3
Теннис
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
17.06.2023, 00:23 3
Футбол
ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему
ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему
18.06.2023, 04:09 6
Теннис
Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP
Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP
18.06.2023, 17:23 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем