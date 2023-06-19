ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Испания заслужила победу раньше»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о финальной игре Лиги наций УЕФА с командой Хорватии (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 5:4).

«Мы работали над пенальти и над всеми зонами, которые могли контролировать на этой неделе. Мы были расслаблены, и пенальти были частью этого. Карвахаль хорошо себя зарекомендовал – у него отличный характер. Мы должны помнить, что в турнире участвовали 16 лучших команд Европы. Выход в финал – большое достижение. Мы заслужили доверие.

Нам противостояла сильнейшая команда, которая имеет опыт и заняла третье место на чемпионате мира, так что это большая победа. В целом, мы заслужили победу раньше, но таким образом она стала еще более эпичной. Я очень рад за игроков, они проделали блестящую работу и здорово реализовали пенальти», – заявил де ла Фуэнте.