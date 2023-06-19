Все решила серия пенальти. Испания впервые выиграла Лигу наций
В основное и дополнительное время команды голов не забили
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Лига наций. Финал.
Хорватия – Испания – 0:0 (пенальти - 4:5)
Петкович (90+2) – Гави (81), Начо (96), Родри (97).
Хорватия: Ливакович, Юранович (Станишич, 112), Шутало, Эрлич, Перишич, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич (Петкович, 62), Крамарич (Майер, 90), Иванушец (Влашич, 79).
Испания: Унаи Симон, Жорди Альба, Ле Норман (Начо, 78), Ляпорт, Хесус Навас (Карвахаль, 97), Фабиан Руис (Мерино, 78), Родри, Пино (Фати, 66), Гави (Ольмо, 87), Асенсио, Мората (Хоселу, 66).
Стадион: «Де Кейп» (Ротердам, Нидерланды)
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