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Лига наций
Хорватия
18.06.2023 21:45 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Испания
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Лига наций
19 июня 2023, 00:34 | Обновлено 19 июня 2023, 00:40
927
4

Все решила серия пенальти. Испания впервые выиграла Лигу наций

В основное и дополнительное время команды голов не забили

19 июня 2023, 00:34 | Обновлено 19 июня 2023, 00:40
927
4
Все решила серия пенальти. Испания впервые выиграла Лигу наций
uefa.com

Отчет о матче ожидайте позже...

Лига наций. Финал.

Хорватия – Испания – 0:0 (пенальти - 4:5)

Петкович (90+2) – Гави (81), Начо (96), Родри (97).

Хорватия: Ливакович, Юранович (Станишич, 112), Шутало, Эрлич, Перишич, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич (Петкович, 62), Крамарич (Майер, 90), Иванушец (Влашич, 79).

Испания: Унаи Симон, Жорди Альба, Ле Норман (Начо, 78), Ляпорт, Хесус Навас (Карвахаль, 97), Фабиан Руис (Мерино, 78), Родри, Пино (Фати, 66), Гави (Ольмо, 87), Асенсио, Мората (Хоселу, 66).

Стадион: «Де Кейп» (Ротердам, Нидерланды)

ХОРВАТИЯ - ИСПАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
Нарешті ця амбітна-гонорова збірна Іспанії щось виграла. А то давненько вже були її тріумфи на ЧС та Євро.
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+3
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Алексей
Да недооценил я сборную Испанию в серии пенальти 
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0
8number
Та канєшно. Така собі перемога. Карвахаль перебив по пенальті Бєзімяновіча
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-1
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