Лига наций18 июня 2023, 18:43 | Обновлено 18 июня 2023, 18:57
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Хорватия – Испания. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 июня в 21:45 финальный матч Лиги наций
18 июня 2023, 18:43 | Обновлено 18 июня 2023, 18:57
147
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18 июня в финальном матче Лиги наций играют сборные Хорватии и Испании.
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Матч пройдет в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп». Начало – в 21:45.
Ранее в матче за третье место Лиги наций сборная Италии обыграла Нидерланды (3:2).
Лига наций. Сетка финала четырех
Хорватия – Испания. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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