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Лига наций
Хорватия
18.06.2023 21:45 - : -
Испания
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Лига наций
18 июня 2023, 18:43 | Обновлено 18 июня 2023, 18:57
147
0

Хорватия – Испания. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 июня в 21:45 финальный матч Лиги наций

18 июня 2023, 18:43 | Обновлено 18 июня 2023, 18:57
147
0
Хорватия – Испания. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в финальном матче Лиги наций играют сборные Хорватии и Испании.

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Матч пройдет в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп». Начало – в 21:45.

Ранее в матче за третье место Лиги наций сборная Италии обыграла Нидерланды (3:2).

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Хорватия – Испания. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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