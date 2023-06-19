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Лига наций
Хорватия
18.06.2023 21:45 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
19 июня 2023, 01:23 | Обновлено 19 июня 2023, 01:43
2515
0

Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

19 июня 2023, 01:23 | Обновлено 19 июня 2023, 01:43
2515
0
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 21:45 в финальном матче Лиги наций сборная Испании по пенальти выиграла у Хорватии (0:0, пен. 5:4).

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Матч прошел в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

После ничьей в основное и дополнительное время (0:0) судьба трофея решалась в серии пенальти, где больше повезло Испании.

Лиги наций. Финал. 18 июня, Роттердам

21:45. Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5)

Пенальти: Влашич (1:0), Хоселу (1:1), Брозович (2:1), Родри (2:2), Модрич (3:2), Мерино (3:3), Ловро Майер (сэйв), Асенсио (3:4), Перишич (4:4), Ляпорт (перекладина), Петкович (сэйв), Карвахаль (4:5).

Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор

События матча

120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Карвахаль (Испания).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Перишич (Хорватия).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Асенсио (Испания).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Мерино (Испания).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Эрнандес (Испания).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Марцело Брозович (Хорватия).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Хоселу (Испания).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Влашич (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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