18 июня в 21:45 в финальном матче Лиги наций сборная Испании по пенальти выиграла у Хорватии (0:0, пен. 5:4).

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Матч прошел в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

После ничьей в основное и дополнительное время (0:0) судьба трофея решалась в серии пенальти, где больше повезло Испании.

Лиги наций. Финал. 18 июня, Роттердам

21:45. Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5)

Пенальти: Влашич (1:0), Хоселу (1:1), Брозович (2:1), Родри (2:2), Модрич (3:2), Мерино (3:3), Ловро Майер (сэйв), Асенсио (3:4), Перишич (4:4), Ляпорт (перекладина), Петкович (сэйв), Карвахаль (4:5).

Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор