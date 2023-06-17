Хорватия – Испания. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 18 июня, состоится финальный матч Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Испания и Хорватия. Матч пройдет в Роттердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Де Кейп». Начало в 21:45.

Хорватия впервые вышла в финал Лиги наций. В полуфинале подопечные Златко Далича добились непростой победы над сборной Нидерландов. Командам пришлось играть экстра-таймы, в которых хорваты забили дважды и победили со счетом 4:2.

Сборная Испании в полуфинальном поединке одолела сборную Италии. Команды обошлись без дополнительного времени. Победный гол испанцы забили на 88-й минуте. Испания играла в финале Лиги наций в 2021 году, но уступила Франции со счетом 1:2.

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В прошлом хорваты и испанцы неоднократно выдавали яркие матчи, в том числе в своей первой официальной встрече на ЕВРО-2012, когда «фурия роха» выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Хесуса Наваса на последних минутах. Через четыре года Хорватия взяла реванш на ЕВРО-2016, одержав победу 2:1. На ЕВРО-2020 Испания выиграла со счетом 5:3 в дополнительное время. Кроме того, Испания разгромила Хорватию со счетом 6:0 в Лиге наций в 2018 году, но два месяца спустя проиграла со счетом 2:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Испания, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.