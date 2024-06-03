Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Украинский вратарь теперь не уверен, стоит ли оставаться в «королевском клубе»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Лунин должен продлить контракт с «Реалом», однако теперь, после финала Лиги чемпионов, издание Marca утверждает, что не все так однозначно. Лунин сомневается, продлевать ли контракт с «королевским клубом» этим летом, ведь прекрасно понимает, что будет дублером Тибо Куртуа.
Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
После матча с «Боруссией» Лунин вошел в историю украинского футбола.
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