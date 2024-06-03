Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Лунин должен продлить контракт с «Реалом», однако теперь, после финала Лиги чемпионов, издание Marca утверждает, что не все так однозначно. Лунин сомневается, продлевать ли контракт с «королевским клубом» этим летом, ведь прекрасно понимает, что будет дублером Тибо Куртуа.

Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

После матча с «Боруссией» Лунин вошел в историю украинского футбола.