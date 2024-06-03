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  4. Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Испания
03 июня 2024, 12:28 | Обновлено 03 июня 2024, 12:30
4242
5

Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ

Украинский вратарь теперь не уверен, стоит ли оставаться в «королевском клубе»

03 июня 2024, 12:28 | Обновлено 03 июня 2024, 12:30
4242
5
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Лунин должен продлить контракт с «Реалом», однако теперь, после финала Лиги чемпионов, издание Marca утверждает, что не все так однозначно. Лунин сомневается, продлевать ли контракт с «королевским клубом» этим летом, ведь прекрасно понимает, что будет дублером Тибо Куртуа.

Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

После матча с «Боруссией» Лунин вошел в историю украинского футбола.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин продление контракта
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Лунін сам буде вирішувати своє майбутнє. 
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+1
serhiy
Може нарештіпрозрів. Але не думаю ).Буде сидіти на лавці до наступної травми Куртуа.
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0
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Saar
Це ще раз підтверджує, що Лунін-не топ. 
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-1
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