Теперь круче, чем Шевченко. Лунин вошел в историю украинского футбола
Андрей стал первым футболистом из Украины, который выиграл 2 титула Лиги чемпионов
1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.
Для Андрея это уже девятый титул в составе «Реала» и второй Лиги чемпионов.
Лунин стал первым украинским футболистом в истории, у которого два трофея главного еврокубкового турнира – 2021/22, 2023/24.
По этому показателю Андрей обошел легендарного Андрея Шевченко, на счету которого 1 титул ЛЧ в сезоне 2002/03 в составе «Милана».
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