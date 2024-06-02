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Лига чемпионов
02 июня 2024, 00:50 |
2136
2

Теперь круче, чем Шевченко. Лунин вошел в историю украинского футбола

Андрей стал первым футболистом из Украины, который выиграл 2 титула Лиги чемпионов

02 июня 2024, 00:50 |
2136
2
Теперь круче, чем Шевченко. Лунин вошел в историю украинского футбола
Twitter. Андрей Лунин

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.

Для Андрея это уже девятый титул в составе «Реала» и второй Лиги чемпионов.

Лунин стал первым украинским футболистом в истории, у которого два трофея главного еврокубкового турнира – 2021/22, 2023/24.

По этому показателю Андрей обошел легендарного Андрея Шевченко, на счету которого 1 титул ЛЧ в сезоне 2002/03 в составе «Милана».

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Андрей Лунин Андрей Шевченко Лига чемпионов рекорд Реал Мадрид Милан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Henriklarsson11
Але Шева двічі грав у фіналах. Перший ЛЧ Луніна, будемо відверті, до нього має мало відношення
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