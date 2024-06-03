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  4. Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
03 июня 2024, 17:29 |
923
6

Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024

Украинка и латвийка проиграли тандему Амина Аншба / Анастасия Детюк в 1/16 финала

03 июня 2024, 17:29 |
923
6
Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2024.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в трех сетах уступили тандему Амина Аншба / Анастасия Детюк (Чехия).

Ролан Гаррос 2024. Пары. 1/16 финала

Амина Аншба / Анастасия Детюк (Чехия) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [6] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Перед стартом поединка украинско-латвийский дуэт был явным фаворитом поединка.

Киченок и Остапенко в 4-й раз выступили вместе на Ролан Гаррос. Лучший их результат – полуфинал в 2022 году.

В 1/8 финала французского мейджора Аншба и Детюк сыграют против итальянского дуэта Сара Эррани / Жасмин Паолини, который посеян под 6-м номером.

Людмила могла стать третьей представительницей Украины, которая пробилась в 3-й раунд парного разряда РГ-2024. Ранее в 1/8 финала вышли Надежда Киченок и Марта Костюк.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Амина Аншба Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Alehandro
Люда під час туалетної перерви соточку хильнула? Ну, таку якусь х%йню весь третій сет виконувала, це просто пздц... наче навмисне
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+4
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Sashamar
Згорів сарай палай і хата
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+1
Muskrat2
Повний детюк. 
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0
Fdail
Абсолютно стандартна ситуація для даної пари. Можуть обіграти хоч Гофф/Пегулу , хоч інших супертопів, а можуть програти таким ноунеймам , про існування яких я ,честно, дізнався лише сьогодні. Сподіваюсь, трава піде краще. Стилістично, це їх найсильніше покриття, причому для обох. 
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0
Dfkbvj
Під 6 номером були посіяні якраз Кіченок з Остапенко, італійки 11 номер посіву, виправте, спеціалісти
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0
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