Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2024.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в трех сетах уступили тандему Амина Аншба / Анастасия Детюк (Чехия).

Ролан Гаррос 2024. Пары. 1/16 финала

Амина Аншба / Анастасия Детюк (Чехия) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [6] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Перед стартом поединка украинско-латвийский дуэт был явным фаворитом поединка.

Киченок и Остапенко в 4-й раз выступили вместе на Ролан Гаррос. Лучший их результат – полуфинал в 2022 году.

В 1/8 финала французского мейджора Аншба и Детюк сыграют против итальянского дуэта Сара Эррани / Жасмин Паолини, который посеян под 6-м номером.

Людмила могла стать третьей представительницей Украины, которая пробилась в 3-й раунд парного разряда РГ-2024. Ранее в 1/8 финала вышли Надежда Киченок и Марта Костюк.