Костюк пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2024

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2024.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) выиграла в двух сетах у тандема Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Ролан Гаррос 2024. Пары. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) [7] – 6:3, 6:4

Перед стартом поединка букмекерские конторы считали Костюк и Русе андердогами встречи.

В прошлом году Боузкова и Соррибес-Тормо добрались до четвертьфинала парного разряда на французском мейджоре.

Далее Костюк и Русе встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес / Эрин Раутлифф – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

В 2023 году Марта и Елена также вышли в 1/8 финала соревнований на кортах Парижа. Там украинско-румынский дуэт уступил в трех сетах вторым сеяным Коко Гофф и Джессике Пегуле.

Костюк ранее завершила выступления в одиночном разряде РГ-2024. Во 2-м раунде Марта уступила Донне Векич.