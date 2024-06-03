Костюк пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2024
Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе переиграла тандем Боузкова / Соррибес-Тормо
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2024.
Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) выиграла в двух сетах у тандема Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Ролан Гаррос 2024. Пары. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) [7] – 6:3, 6:4
Перед стартом поединка букмекерские конторы считали Костюк и Русе андердогами встречи.
В прошлом году Боузкова и Соррибес-Тормо добрались до четвертьфинала парного разряда на французском мейджоре.
Далее Костюк и Русе встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес / Эрин Раутлифф – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
В 2023 году Марта и Елена также вышли в 1/8 финала соревнований на кортах Парижа. Там украинско-румынский дуэт уступил в трех сетах вторым сеяным Коко Гофф и Джессике Пегуле.
Костюк ранее завершила выступления в одиночном разряде РГ-2024. Во 2-м раунде Марта уступила Донне Векич.
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