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Ролан Гаррос
03 июня 2024, 14:19 | Обновлено 03 июня 2024, 14:24
725
2

Костюк пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2024

Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе переиграла тандем Боузкова / Соррибес-Тормо

03 июня 2024, 14:19 | Обновлено 03 июня 2024, 14:24
725
2
Костюк пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2024.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) выиграла в двух сетах у тандема Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Ролан Гаррос 2024. Пары. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) [7] – 6:3, 6:4

Перед стартом поединка букмекерские конторы считали Костюк и Русе андердогами встречи.

В прошлом году Боузкова и Соррибес-Тормо добрались до четвертьфинала парного разряда на французском мейджоре.

Далее Костюк и Русе встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес / Эрин Раутлифф – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

В 2023 году Марта и Елена также вышли в 1/8 финала соревнований на кортах Парижа. Там украинско-румынский дуэт уступил в трех сетах вторым сеяным Коко Гофф и Джессике Пегуле.

Костюк ранее завершила выступления в одиночном разряде РГ-2024. Во 2-м раунде Марта уступила Донне Векич.

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Елена-Габриэла Русе Марта Костюк Мария Боузкова Сара Соррибес-Тормо Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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kollekciy
Дівчат з перемогою. Хороша гра була, тільки на останніх очках в сетах починали нервувати. У дівчат справжня пара подружок, вони надихають одна одну. Є надія, що ці ігри підлікують Марту від кризи. 
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+1
C.Пеклов
Марта біля сітки грає дуже добре.Успіху їй в парі!Гадаю непоганою була б пара  Марти з Даяною на ОІ-24
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0
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