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WTA
30 мая 2024, 14:46 | Обновлено 30 мая 2024, 15:00
1105
20

Минус Костюк. Векич остановила еще одну украинку на Ролан Гаррос

Марта не смогла пробиться в третий раунд

30 мая 2024, 14:46 | Обновлено 30 мая 2024, 15:00
1105
20
Минус Костюк. Векич остановила еще одну украинку на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) завершила выступление на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.

В матче второго раунда украинка проиграла Донне Векич из Хорватии (№40 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 5:7, 4:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Векич сыграет с Даниэль Коллинс (№10 WTA) или Ольгой Данилович (№125 WTA).

Ранее с матча против Донны снялась Леся Цуренко.

Марта продолжит выступления в Париже в парном разряде.

Сегодня Даяна Ястремская уверенно вышла в третий раунд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

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Донна Векич Марта Костюк Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 20
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Vlad Holl
Коли гра без психів , то і результат є , а так маємо те що маємо . Не може тримати себе в руках , а без цього буде постійний досвідос. У цієї Векич треба було вигравати , а не плакати і кричати. 
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+7
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Nba37
Цуренко и то лучше играла против Векич 
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+5
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Nick.Grabowski
Вдосконалювати гру, працювати над концентрацією, емоційною спокійністю (неможливо вигравати всі м'ячі, всі гейми, неможливо не робити помилок), тактикою, комбінаціями.
Програш Векіч в 2 сетах - це пряма ознака недостатнього рівня гри та підготовки.  
Потрібно спокійно, без ілюзій, емоцій та сопель розбирати власну гру, її сильні та слабкі сторони, можливості та ризики. 
Плюс тактично значно краще готуватися (комбінації, варіативність, план на матч) на кожного суперника. Мати відео з попередніми іграми суперниць, статистку та аналітику. 
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+4
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naverland
Вообще ужас.
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+4
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Nba37
Оказался не готова к турниру, пока не научится подавать титулов не видать 
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+4
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Андрій Заліщук
мда, дуже слабко грає Марта останній місяць, ледве закамбечила з Пігоссі, тут теж пахло камбеком, але...шкода, що після таких успіхів в Штутгарті пішов спад і вернулись нерви знову, переходимо на Еліну...а ось Даяна сьогодні просто космос
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+3
Sashamar
Перша ракетка України, кажете? 
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+2
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C.Пеклов
Ну не можна так весь час накидувати суперниці під удар на задню лінію,немає агресії у Марти.А перша подача дуже не стабільна,друга взагалі знахідка для суперниць.Не працювати на корті треба,а грати ,намагатися перехитрити суперницю.Марта,без аналізу своїй гри та гри суперниць ,толку не буде...
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0
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Костюк хай переходить у моделі чи акторки зеленого жанру. І платять непогано.
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0
Stanislav Matusevych
Цілком закономірно. Якщо після Штутгарту гра зникла й не повертається, то так-сяк видряпати перемогу можна хіба у Пігоссі. З Векич уже не вийшло. На результатах перших трьох з копійками місяців можна до кінця року знаходитися плюс-мінус у топ-20. Тут питання, коли вдасться налагодити більш-менш стабільну гру. Не здивуюся, якщо вже традиційно тільки у січневій Австралії.
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0
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Це не теніс. Учора був теніс супер! Двох перших ракеток світу. Свентек, а особливо Осака показали, красоту, вітданість тенісу! 
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0
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