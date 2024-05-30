Минус Костюк. Векич остановила еще одну украинку на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) завершила выступление на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.

В матче второго раунда украинка проиграла Донне Векич из Хорватии (№40 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 5:7, 4:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Векич сыграет с Даниэль Коллинс (№10 WTA) или Ольгой Данилович (№125 WTA).

Ранее с матча против Донны снялась Леся Цуренко.

Марта продолжит выступления в Париже в парном разряде.

Сегодня Даяна Ястремская уверенно вышла в третий раунд.