Минус Костюк. Векич остановила еще одну украинку на Ролан Гаррос
Марта не смогла пробиться в третий раунд
Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) завершила выступление на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.
В матче второго раунда украинка проиграла Донне Векич из Хорватии (№40 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 5:7, 4:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Векич сыграет с Даниэль Коллинс (№10 WTA) или Ольгой Данилович (№125 WTA).
Ранее с матча против Донны снялась Леся Цуренко.
Марта продолжит выступления в Париже в парном разряде.
Сегодня Даяна Ястремская уверенно вышла в третий раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Тайсона высказался о реванше
В 1/16 финала соревнований в Италии Катарина в трех сетах одолела Сару Сайто
Програш Векіч в 2 сетах - це пряма ознака недостатнього рівня гри та підготовки.
Потрібно спокійно, без ілюзій, емоцій та сопель розбирати власну гру, її сильні та слабкі сторони, можливості та ризики.
Плюс тактично значно краще готуватися (комбінації, варіативність, план на матч) на кожного суперника. Мати відео з попередніми іграми суперниць, статистку та аналітику.