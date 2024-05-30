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  4. Ястремская уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, где сразится с Гофф
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 13:06 | Обновлено 30 мая 2024, 13:24
1940
8

Ястремская уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, где сразится с Гофф

Во втором круге Даяна деклассировала Ван Яфань

30 мая 2024, 13:06 | Обновлено 30 мая 2024, 13:24
1940
8
Ястремская уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, где сразится с Гофф
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) вышла в третий круг на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда 30-я сеяная украинка легко переиграла китаянку Ван Яфань (№68 WTA), уложившись за 58 минут, пока не начался дождь.

Ролан Гаррос. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:2, 6:0

Это была 1-я встреча теннисисток. Ястремская до этого года не выигрывала матчей в основной сетке грунтового мейджора.

В следующем раунде Ястремская сыграет с Коко Гофф (№3 WTA).

Даяна во второй раз в карьере повесила сопернице баранку на турнире Grand Slam. Впервые ей это удалось в памятном матче против Мэдисон Бренгл на Australian Open 2022.

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Даяна Ястремская Ван Яфань Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 8
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Андрій Заліщук
добре потренувалася перед Коко, молодець, бублик китайозам вдвічі приємніше)
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+5
Stanislav Matusevych
От що буває, коли у гарматниці летить. Насправді, з такою грою можна й Коко зачепити. Проблема в тому, що це буде інший день, інша гра та інший рівень суперниці. 
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+3
Alehandro
Розібрала Ваню на молекули) Добре, що встигла до дощу, бо в паралельному матчі у Марти корт після першого сету зачохлили
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+3
Nba37
Давай так же с Гауфф 
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+1
sirjoga
Браво! 
Ответить
+1
C.Пеклов
Молодець Дая!Так тримати!Згадай АО,ти зможеш!
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0
Leonidas B
Вітання Даяні. З Коко буде грати під дахом скоріше.
Ответить
0
kadaad
Следующий поединок для Ястремской будет, видимо, последним.
Ответить
-3
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