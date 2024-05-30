Ястремская уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, где сразится с Гофф

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) вышла в третий круг на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда 30-я сеяная украинка легко переиграла китаянку Ван Яфань (№68 WTA), уложившись за 58 минут, пока не начался дождь.

Ролан Гаррос. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:2, 6:0

Это была 1-я встреча теннисисток. Ястремская до этого года не выигрывала матчей в основной сетке грунтового мейджора.

В следующем раунде Ястремская сыграет с Коко Гофф (№3 WTA).

Даяна во второй раз в карьере повесила сопернице баранку на турнире Grand Slam. Впервые ей это удалось в памятном матче против Мэдисон Бренгл на Australian Open 2022.