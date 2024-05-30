Ястремская уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, где сразится с Гофф
Во втором круге Даяна деклассировала Ван Яфань
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) вышла в третий круг на Открытом чемпионате Франции.
В матче второго раунда 30-я сеяная украинка легко переиграла китаянку Ван Яфань (№68 WTA), уложившись за 58 минут, пока не начался дождь.
Ролан Гаррос. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:2, 6:0
Это была 1-я встреча теннисисток. Ястремская до этого года не выигрывала матчей в основной сетке грунтового мейджора.
В следующем раунде Ястремская сыграет с Коко Гофф (№3 WTA).
Даяна во второй раз в карьере повесила сопернице баранку на турнире Grand Slam. Впервые ей это удалось в памятном матче против Мэдисон Бренгл на Australian Open 2022.
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