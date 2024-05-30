Ястремская повторила личное достижение по выигранным играм на Шлемах за год

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг на Открытом чемпионате Франции, уверенно переиграв китаянку Ван Яфань – 6:2, 6:0.

Для украинки это вторая победа в Париже, еще 5 побед в основной сетке у нее было на Australian Open 2024. В текущем сезоне Даяна уже выиграла 7 матчей на мейджорах, что является повторением ее личного рекорда.

Ранее выигранных 7 матчей на турнирах Grand Slam у нее было в 2019 году. Тогда она выиграла по две встречи на Australian Open и US Open, а также дошла до четвертого раунда на Уимблдоне.

В период с 2020-го по 2023-й включительно Ястремская в сумме выиграла всего 2 матча основы на мейджорах.