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Ролан Гаррос
30 мая 2024, 13:30 |
1099
0

Ястремская повторила личное достижение по выигранным играм на Шлемах за год

Даяна в 2024-м радует только на турнирах Grand Slam

30 мая 2024, 13:30 |
1099
0
Ястремская повторила личное достижение по выигранным играм на Шлемах за год
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг на Открытом чемпионате Франции, уверенно переиграв китаянку Ван Яфань – 6:2, 6:0.

Для украинки это вторая победа в Париже, еще 5 побед в основной сетке у нее было на Australian Open 2024. В текущем сезоне Даяна уже выиграла 7 матчей на мейджорах, что является повторением ее личного рекорда.

Ранее выигранных 7 матчей на турнирах Grand Slam у нее было в 2019 году. Тогда она выиграла по две встречи на Australian Open и US Open, а также дошла до четвертого раунда на Уимблдоне.

В период с 2020-го по 2023-й включительно Ястремская в сумме выиграла всего 2 матча основы на мейджорах.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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