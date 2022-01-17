Поединка с Осакой не будет. Ястремская не доиграла первый матч на Aus Open

Даяна разнесла соперницу в одном из сетов, но победить не смогла

  • 17.01.2022 06:55
  • 3490 просмотров
  • 11 комментариев
Поединка с Осакой не будет. Ястремская не доиграла первый матч на Aus Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде.
 
В стартовом поединке украинка в трех партиях проиграла Мэдисон Бренгл из США (№54 WTA).
 
В конце третьего сета украинка приняла решение сняться, по ходу партии она обращалась за помощью к физио.
 
Australian Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 1:6, 6:0, 0:5 (отказ)
 
В следующем раунде Бренгл сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (№14 WTA).

Любопытно, что американка за три сета сделала один виннерс, зато украинка настреляла 60 невынужденных ошибок.

В парном разряде Даяна заявлена в дуэте с Мартой Костюк, которая ранее вышла во второй раунд.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 17.01.2022 07:13
    +4
    tiyotya, 17.01.2022 07:05
    Ящо не поталанило в тенісі, може, піде хоч співоча кар'єра.
    Ви її співи чули? Такі ж, як сьогоднішній третій сет. Хай вже тоді ракеткою махає, іноді ж в корт попадає.
    Але яка ж глибока і чорна криза, в яку вона потрапила... Насправді дуже хочеться її по-людськи підтримати. Якби ж зуміла взяти себе в руки і почала слухати тренера і працювати.
    Хто там її хоч тренує?
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 17.01.2022 07:05
    +4
    Spectra, 17.01.2022 06:56
    Я могу сказать одно слово "бездарность" как бы на этом все, к сожалению.
    Пару лет назад тут некоторые люди пророчили ей великое будущее, называли потенциальной первой ракеткой. Когда я с них смеялся, люто дизили, а иногда чуть ли не до мата доходило
    Как будто не видно было, что она необучаема.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 17.01.2022 06:56
    +4
    Я могу сказать одно слово "бездарность" как бы на этом все, к сожалению.
    Ссылка
    Muskrat2
    Muskrat2, 17.01.2022 08:07
    +1
    Вийшла з під опіки і все, почалися чоловіки, тусовки, теніс їй вже не цікавий, як приклад дивіться на кар'єру Софья Жук, це такий типовий для бувших совків шлях, в Штатах це теж не рідкість, особливо у афроамериканок.
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    Vlad Ltava
    Vlad Ltava, 17.01.2022 07:31
    +1
    Сценарий не меняет и игру тоже . 31 навылет и 60 невынужденных - это ее теннис играть сама с собою . С ее характером и тренера найти не так просто , а папа не теннисист , а волейболист .
    Ссылка
    dudigo78
    dudigo78, 17.01.2022 07:26
    +1
    Якщо хоче далі займатись тенісом, то все треба починати з нуля, тоді залишаться гіпотетичні шанси до 25 років повернутись у сотню. Але я думаю, що це кінець
    Ссылка
    WSAD4
    WSAD4, 17.01.2022 08:08
    0
    На кубок кремля её любимый!
    Ссылка
    Vlad Ltava
    Vlad Ltava, 17.01.2022 07:35
    0
    Чугунная голова . Кстати и певица никакая .
    Ссылка
    SHAMA
    online
    SHAMA, 17.01.2022 07:17
    0
    Пшик і все!
    Ссылка
    tiyotya
    online
    tiyotya, 17.01.2022 07:05
    0
    Spectra, 17.01.2022 06:56
    Я могу сказать одно слово "бездарность" как бы на этом все, к сожалению.
    Ящо не поталанило в тенісі, може, піде хоч співоча кар'єра.
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 17.01.2022 07:06
    -2
    Допінгв не вистачило..як завжди
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