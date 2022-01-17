Поединка с Осакой не будет. Ястремская не доиграла первый матч на Aus Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде.



В стартовом поединке украинка в трех партиях проиграла Мэдисон Бренгл из США (№54 WTA).



В конце третьего сета украинка приняла решение сняться, по ходу партии она обращалась за помощью к физио.



Australian Open. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 1:6, 6:0, 0:5 (отказ)



В следующем раунде Бренгл сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (№14 WTA).

Любопытно, что американка за три сета сделала один виннерс, зато украинка настреляла 60 невынужденных ошибок.

В парном разряде Даяна заявлена в дуэте с Мартой Костюк, которая ранее вышла во второй раунд.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine