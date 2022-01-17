Поединка с Осакой не будет. Ястремская не доиграла первый матч на Aus Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде.
В стартовом поединке украинка в трех партиях проиграла Мэдисон Бренгл из США (№54 WTA).
В конце третьего сета украинка приняла решение сняться, по ходу партии она обращалась за помощью к физио.
Australian Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 1:6, 6:0, 0:5 (отказ)
В следующем раунде Бренгл сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (№14 WTA).
Любопытно, что американка за три сета сделала один виннерс, зато украинка настреляла 60 невынужденных ошибок.
В парном разряде Даяна заявлена в дуэте с Мартой Костюк, которая ранее вышла во второй раунд.
Yastremska retires down 6-1, 0-6, 5-0. Hoping for quick recovery. 🙏🏼#AusOpen pic.twitter.com/FQR06SehYo— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) January 17, 2022
Источник — Sport.ua
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Але яка ж глибока і чорна криза, в яку вона потрапила... Насправді дуже хочеться її по-людськи підтримати. Якби ж зуміла взяти себе в руки і почала слухати тренера і працювати.
Хто там її хоч тренує?
Как будто не видно было, что она необучаема.
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