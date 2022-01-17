Костюк вслед за Свитолиной вышла во второй круг Australian Open

Марта на старте соревнований одолела Диан Парри из Франции

  • 17.01.2022 06:32
  • 2346 просмотров
  • 3 комментария
Костюк вслед за Свитолиной вышла во второй круг Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) победно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В стартовом поединке украинка переиграла Диан Парри из Франции (№114 WTA) которая получила уайлд-кард от организаторов. 
 
Australian Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 7:6(2)
 
В следующем раунде Костюк сразится против Сары Соррибес-Тормо из Испании (№35 WTA).

Ранее во второй круг вышла Элина Свитолина.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 17.01.2022 06:41
    +3
    Марта під копірку списала матч Еліни. Настільки легкою перша партія не була, бо лише останній її гейм пройшов без більше/менше, але перевага Марти відчувалася. А ось коли суперниця почала вмикати форхенд у другому сеті, стало важко. На своїх подачах довелося викручуватись із неприємних рахунків. Зате тай проблем не викликав. Що сподобалося - Марта за першу партію розібралася із слабкостями суперниці і у другій постійно навантажувала її нестійкий бекхенд. Коли ми подібне востаннє в Еліни бачили?
    Далі підуть вже сіяні суперниці. Першою стане неприємна іспанка Соррібес-Тормо. І шанси будуть, мабуть, приблизно рівними. Ніколи не знаєш, чого чекати від Марти.
    Ссылка
    sv_2000
    sv_2000, 17.01.2022 06:44
    +1
    Молодчина Марта так держать! Не смог я себя заставить проснуться, ориентируюсь по стате.. Вроде неплохо играла. И у сетки норм, а то я уже разволновался что Марта совсем у неё играть разучилась)))
    Дай бог дойдёт до Бадосы, тогда точно проснусь)))
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    Spectra
    Spectra, 17.01.2022 06:37 (изменен)
    +1
    Очень похожие матчи провели Марта и Элина, обе контролировали ход матча, но в конце 2 сета были в шаге от провала, все же 2 важные победы есть. Дальше у Марты неудобная Тормо, но она её обыграла в Абу-Даби (после 0-6), вперёд к матчу с Бадосой!
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