Костюк вслед за Свитолиной вышла во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) победно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В стартовом поединке украинка переиграла Диан Парри из Франции (№114 WTA) которая получила уайлд-кард от организаторов.



Australian Open. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 7:6(2)



В следующем раунде Костюк сразится против Сары Соррибес-Тормо из Испании (№35 WTA).

Ранее во второй круг вышла Элина Свитолина.

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