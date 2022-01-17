Костюк вслед за Свитолиной вышла во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) победно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В стартовом поединке украинка переиграла Диан Парри из Франции (№114 WTA) которая получила уайлд-кард от организаторов.
Australian Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 7:6(2)
В следующем раунде Костюк сразится против Сары Соррибес-Тормо из Испании (№35 WTA).
Ранее во второй круг вышла Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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Далі підуть вже сіяні суперниці. Першою стане неприємна іспанка Соррібес-Тормо. І шанси будуть, мабуть, приблизно рівними. Ніколи не знаєш, чого чекати від Марти.
Дай бог дойдёт до Бадосы, тогда точно проснусь)))
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