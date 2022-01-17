Есть победа. Свитолина выиграла стартовый матч на Australian Open

Первая ракетка Украины в двух сетах одолела француженку Фиону Ферро

  • 17.01.2022 03:44
  • 1165 просмотров
  • 9 комментариев
Есть победа. Свитолина выиграла стартовый матч на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) с победы начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В стартовом поединке украинка одолела Фиону Ферро из Франции (№101 WTA).
 
Australian Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 7:6(4)

Начинался матч для нас очень хорошо, за это нужно поблагодарить соперницу из Франции. Фиона поначалу играла крайне паршиво, что позволяло Элине быстро зарабатывать очки. Пока Ферро успела прийти в себя, Свитолина уже вела со счетом 4:0 и отдавать такое весомое преимущество не собиралась. Фиона с третьей попытки защитила одну свою подачу и даже зацепилась на второй, но Элина с третьего сетбола сумела дожать.
 
Во втором сете ожидалась уже совсем другая борьба, так и случилось. Ферро немного разыгралась и на уровне нынешней Свитолиной выглядела очень даже ничего. Мы хорошо знаем, что Элина частенько расслабляется во вторых сетах первых кругов на мейджорах, но сейчас было больше похоже на то, что лучше играть она не очень и могла. До счета 4:4 на двоих был всего один брейкпоинт у украинки, но в девятом гейме француженка внезапно сделала брейк. Элине удалось легко отыграться, партия дошла до тай-брейка, где сильнее оказалась более опытная спортсменка.
 
Эта победа должна дать нашей первой ракетке дополнительный заряд уверенности в своих силах, но, честно говоря, особого прогресса в ее игре не видно. У Элины будет еще один матч с более слабой соперницей, где можно побеждать даже в такой форме, а дальше будет очень сложно добиться положительного результата.
 
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
 
В следующем раунде Свитолина сразится против еще одной француженки Армони Тан (№107 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    said Andre
    said Andre, 17.01.2022 03:47
    +5
    Всех с победой . Больше уверенности и все будет хорошо.
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 17.01.2022 03:56
    +4
    Перемога є, гра трохи краща, ніж у минулих матчах, але ж потрібно зважати на рівень суперниці. Поки Ферро розстрілювала аути, все йшло спокійно, а коли у другому сеті трохи почала влучати, варіанти вже були в обидва боки. Добре, що на сет француженка не подала.
    В Еліни все ті ж проблеми. Або занадто м'яка коротка гра, або спроби атакувати і помилки через раз. Впевненості в ударах нема, звідси більшість проблем.
    Далі не Путінцева, а Тан, і до третього кола дістатися шанси хороші.
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    Spectra
    Spectra, 17.01.2022 03:48
    +4
    Молодец! Сегодня намного лучше чем в прошлых матчах, надеемся что все ещё впереди, дальше ещё одна француженка, Тан, но о соперницы ничего не знаю.
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    Elis
    Elis, 17.01.2022 03:58
    +3
    71%, 4 ейси, 27 віннерів - це все за рахунок першого сету? Бо в другому я лише 22 анфорси побачила...
    Еліна, з перемогою! Вона була дуже необхідна.
    Хочеться вірити, що вона додасть впевненості.
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    Ярослав 999
    Ярослав 999, 17.01.2022 03:48
    +3
    В 2 сеті було важко
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    Oksana Karpevych
    Oksana Karpevych, 17.01.2022 04:19
    +2
    Всім вітання з першою надважливою перемогою
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    Elis
    Elis, 17.01.2022 04:47
    +1
    adidas77, 17.01.2022 04:00
    Почитайте соседнюю ветку.
    Там многие щёки надули, мол уровень не тот показывает Элина.
    Я иногда удивляюсь, на сколько украинский зритель требователен, к нашим спортсменам!
    Такое впечатление, что не в Украине, а минимум в Штатах живём.
    Все виды спорта на высоте, детские школы работают на ура, гос программа по развитию спорта налажена, отлично финансируется и поддерживается! И вообще наш спорт как и экономика, безумно прогрессирует!
    А если ничего этого нет, из того, что я перечислил?
    Тогда я извиняюсь не совсем понимаю, требовательность нашего украинского болельщика,
    Блін, а я вас ще й в тій гілці лайкала
    Ссылка
    Elis
    Elis, 17.01.2022 04:40
    +1
    adidas77, 17.01.2022 04:00
    Почитайте соседнюю ветку.
    Там многие щёки надули, мол уровень не тот показывает Элина.
    Я иногда удивляюсь, на сколько украинский зритель требователен, к нашим спортсменам!
    Такое впечатление, что не в Украине, а минимум в Штатах живём.
    Все виды спорта на высоте, детские школы работают на ура, гос программа по развитию спорта налажена, отлично финансируется и поддерживается! И вообще наш спорт как и экономика, безумно прогрессирует!
    А если ничего этого нет, из того, что я перечислил?
    Тогда я извиняюсь не совсем понимаю, требовательность нашего украинского болельщика,
    А коли Еліна вигравала по кілька турнірів поспіль + підсумковий, то в нас економіка була, як в Німеччині, а дитячо-юнацькі спортивні школи як в Америці?
    Люди радіють перемозі, дозволяють собі десь пожартувати, а, якщо вже на те пішло, то щоки тут саме ви роздули і спілкуєтесь дуже зверхньо, нафантазувавши собі щось про чужі вимоги.
    Про вимоги не знаю, але є віра і очікування, що ця чорна смуга і криза в Еліни мине, і Еліна відшукає свою гру і впевненість в собі, як зараз її чоловік після важкого періоду.
    Чи вам сподобався 2-ий сет?
    Тут вже по ніках знаєш в кого які погляди в тенісі, хто про що переважно пише, і почуваєшся в своїй тарілці. Але ж ні. Завжди читала ваші коментарі і сприймала адекватно, а ви записали мене в хейтери. Прикро. Що ж, ставте в ігнор, щоб надалі нафантазовані щоки вам не заважали дивитись теніс. І мені буде спокійніше спілкуватись тут з цікавими адекватними людьми, з якими не завжди сходяться думки, але тим і цікаво. На тому прощаюсь. Сподіваюсь, китаянка нарешті домучить той тайбрейк.
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 17.01.2022 04:00
    -2
    Spectra, 17.01.2022 03:48
    Молодец! Сегодня намного лучше чем в прошлых матчах, надеемся что все ещё впереди, дальше ещё одна француженка, Тан, но о соперницы ничего не знаю.
    Почитайте соседнюю ветку.
    Там многие щёки надули, мол уровень не тот показывает Элина.
    Я иногда удивляюсь, на сколько украинский зритель требователен, к нашим спортсменам!
    Такое впечатление, что не в Украине, а минимум в Штатах живём.
    Все виды спорта на высоте, детские школы работают на ура, гос программа по развитию спорта налажена, отлично финансируется и поддерживается! И вообще наш спорт как и экономика, безумно прогрессирует!
    А если ничего этого нет, из того, что я перечислил?
    Тогда я извиняюсь не совсем понимаю, требовательность нашего украинского болельщика,
    Ссылка
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