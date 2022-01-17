Есть победа. Свитолина выиграла стартовый матч на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) с победы начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В стартовом поединке украинка одолела Фиону Ферро из Франции (№101 WTA).
Australian Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 7:6(4)
Начинался матч для нас очень хорошо, за это нужно поблагодарить соперницу из Франции. Фиона поначалу играла крайне паршиво, что позволяло Элине быстро зарабатывать очки. Пока Ферро успела прийти в себя, Свитолина уже вела со счетом 4:0 и отдавать такое весомое преимущество не собиралась. Фиона с третьей попытки защитила одну свою подачу и даже зацепилась на второй, но Элина с третьего сетбола сумела дожать.
Во втором сете ожидалась уже совсем другая борьба, так и случилось. Ферро немного разыгралась и на уровне нынешней Свитолиной выглядела очень даже ничего. Мы хорошо знаем, что Элина частенько расслабляется во вторых сетах первых кругов на мейджорах, но сейчас было больше похоже на то, что лучше играть она не очень и могла. До счета 4:4 на двоих был всего один брейкпоинт у украинки, но в девятом гейме француженка внезапно сделала брейк. Элине удалось легко отыграться, партия дошла до тай-брейка, где сильнее оказалась более опытная спортсменка.
Эта победа должна дать нашей первой ракетке дополнительный заряд уверенности в своих силах, но, честно говоря, особого прогресса в ее игре не видно. У Элины будет еще один матч с более слабой соперницей, где можно побеждать даже в такой форме, а дальше будет очень сложно добиться положительного результата.
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
В следующем раунде Свитолина сразится против еще одной француженки Армони Тан (№107 WTA).
Источник — Sport.ua
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В Еліни все ті ж проблеми. Або занадто м'яка коротка гра, або спроби атакувати і помилки через раз. Впевненості в ударах нема, звідси більшість проблем.
Далі не Путінцева, а Тан, і до третього кола дістатися шанси хороші.
Еліна, з перемогою! Вона була дуже необхідна.
Хочеться вірити, що вона додасть впевненості.
Там многие щёки надули, мол уровень не тот показывает Элина.
Я иногда удивляюсь, на сколько украинский зритель требователен, к нашим спортсменам!
Такое впечатление, что не в Украине, а минимум в Штатах живём.
Все виды спорта на высоте, детские школы работают на ура, гос программа по развитию спорта налажена, отлично финансируется и поддерживается! И вообще наш спорт как и экономика, безумно прогрессирует!
А если ничего этого нет, из того, что я перечислил?
Тогда я извиняюсь не совсем понимаю, требовательность нашего украинского болельщика,
Там многие щёки надули, мол уровень не тот показывает Элина.
Я иногда удивляюсь, на сколько украинский зритель требователен, к нашим спортсменам!
Такое впечатление, что не в Украине, а минимум в Штатах живём.
Все виды спорта на высоте, детские школы работают на ура, гос программа по развитию спорта налажена, отлично финансируется и поддерживается! И вообще наш спорт как и экономика, безумно прогрессирует!
А если ничего этого нет, из того, что я перечислил?
Тогда я извиняюсь не совсем понимаю, требовательность нашего украинского болельщика,
Люди радіють перемозі, дозволяють собі десь пожартувати, а, якщо вже на те пішло, то щоки тут саме ви роздули і спілкуєтесь дуже зверхньо, нафантазувавши собі щось про чужі вимоги.
Про вимоги не знаю, але є віра і очікування, що ця чорна смуга і криза в Еліни мине, і Еліна відшукає свою гру і впевненість в собі, як зараз її чоловік після важкого періоду.
Чи вам сподобався 2-ий сет?
Тут вже по ніках знаєш в кого які погляди в тенісі, хто про що переважно пише, і почуваєшся в своїй тарілці. Але ж ні. Завжди читала ваші коментарі і сприймала адекватно, а ви записали мене в хейтери. Прикро. Що ж, ставте в ігнор, щоб надалі нафантазовані щоки вам не заважали дивитись теніс. І мені буде спокійніше спілкуватись тут з цікавими адекватними людьми, з якими не завжди сходяться думки, але тим і цікаво. На тому прощаюсь. Сподіваюсь, китаянка нарешті домучить той тайбрейк.
Там многие щёки надули, мол уровень не тот показывает Элина.
Я иногда удивляюсь, на сколько украинский зритель требователен, к нашим спортсменам!
Такое впечатление, что не в Украине, а минимум в Штатах живём.
Все виды спорта на высоте, детские школы работают на ура, гос программа по развитию спорта налажена, отлично финансируется и поддерживается! И вообще наш спорт как и экономика, безумно прогрессирует!
А если ничего этого нет, из того, что я перечислил?
Тогда я извиняюсь не совсем понимаю, требовательность нашего украинского болельщика,
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