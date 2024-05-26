Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) досрочно завершила выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка сыграла против хорваткки Донны Векич (№40 WTA) почти полный первый сет, но была вынуждена сняться из-за травмы спины.

Ролан Гаррос. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 5:6 (отказ)

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

Цуренко в десятый раз стартовала в основной сетке Открытого чемпионата Франции и в шестой раз уступила в первом раунде. Ее лучшее достижение в Париже – 1/8 финала (2018, 2023).

В следующем раунде Векич сыграет с Лаурой Пигосси (№119 WTA) или Мартой Костюк (№20 WTA).