Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Леся снялась с поединка против Донны Векич
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) досрочно завершила выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого раунда украинка сыграла против хорваткки Донны Векич (№40 WTA) почти полный первый сет, но была вынуждена сняться из-за травмы спины.
Ролан Гаррос. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 5:6 (отказ)
Это была 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.
Цуренко в десятый раз стартовала в основной сетке Открытого чемпионата Франции и в шестой раз уступила в первом раунде. Ее лучшее достижение в Париже – 1/8 финала (2018, 2023).
В следующем раунде Векич сыграет с Лаурой Пигосси (№119 WTA) или Мартой Костюк (№20 WTA).
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