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  4. Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
26 мая 2024, 13:12 | Обновлено 26 мая 2024, 13:31
3621
11

Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос

Леся снялась с поединка против Донны Векич

26 мая 2024, 13:12 | Обновлено 26 мая 2024, 13:31
3621
11
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) досрочно завершила выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка сыграла против хорваткки Донны Векич (№40 WTA) почти полный первый сет, но была вынуждена сняться из-за травмы спины.

Ролан Гаррос. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 5:6 (отказ)

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

Цуренко в десятый раз стартовала в основной сетке Открытого чемпионата Франции и в шестой раз уступила в первом раунде. Ее лучшее достижение в Париже – 1/8 финала (2018, 2023).

В следующем раунде Векич сыграет с Лаурой Пигосси (№119 WTA) или Мартой Костюк (№20 WTA).

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Ролан Гаррос 2024 Леся Цуренко Донна Векич
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 11
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Олександр Панасюк
На жаль... Лесю, здоров'я важливіше! Виходь заміж, народжуй і отримуй задоволення від життя. Хватить! Скільки  можна мучитись і мучити нас?
Ответить
+12
Ivan456
Лесю, зробити собі накінець-то довгоочікуваний відпочинок, а далі думай чи потрібен цей теніс, чи сказати стоп.
Ответить
+9
Vitason
Так,хватить Леся мучатись!
Ответить
+8
Alehandro
Леся, Леся... боже, боже...
Ответить
+6
paw
Пора вішати ракетку на цвях, Лесю!
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
на ці зняття можна ставки робити
Ответить
+5
Умник
Лесю жалко по человечески.
Лучше стать мамой счастливой.
Хотя ей виднее.
Ответить
+4
Павло
Дивакувата якась ця Леся, чесне слово...
Ответить
+1
C.Пеклов
ех Лесю,вік не обдуриш..
Ответить
+1
Олександр Науменко
Цікаво, у неї є в команді лікар?
Ответить
0
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