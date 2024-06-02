Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Мию Като из Японии переиграли дуэт Майя Ламсден (Великобритания) / Ван Яфань (Китай)​.​ Встерча началась в субботу, но была приостановлен из-за дождя при счете 6:3, 1:0.

Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда

Надежда Киченок / Мию Като [16] – Майя Ламсден / Ван Яфань – 6:3, 7:5

У Киченок и Като далее по сетке победительницы матча Ван Сию / Юань Юе – Николь Мелихар / Эллен Перес [2].