Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос
В двухдневном матче Надя и японка Мию Като переиграли дуэт Майя Ламсден / Ван Яфань
Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Мию Като из Японии переиграли дуэт Майя Ламсден (Великобритания) / Ван Яфань (Китай). Встерча началась в субботу, но была приостановлен из-за дождя при счете 6:3, 1:0.
Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Мию Като [16] – Майя Ламсден / Ван Яфань – 6:3, 7:5
У Киченок и Като далее по сетке победительницы матча Ван Сию / Юань Юе – Николь Мелихар / Эллен Перес [2].
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