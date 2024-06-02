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  4. Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 13:12 |
306
0

Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос

В двухдневном матче Надя и японка Мию Като переиграли дуэт Майя Ламсден / Ван Яфань

02 июня 2024, 13:12 |
306
0
Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Мию Като из Японии переиграли дуэт Майя Ламсден (Великобритания) / Ван Яфань (Китай)​.​ Встерча началась в субботу, но была приостановлен из-за дождя при счете 6:3, 1:0.

Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Мию Като [16] – Майя Ламсден / Ван Яфань – 6:3, 7:5

У Киченок и Като далее по сетке победительницы матча Ван Сию / Юань Юе – Николь Мелихар / Эллен Перес [2].

По теме:
Киченок / Като – Ламсден / Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 2 июня
Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 1 июня
Надежда Киченок Мию Като Ван Яфань
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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