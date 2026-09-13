Надежда Киченок – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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В финальном раунде отбора украинка играет против представительницы Японии Нао Хибино (WTA 228). Встреча стартовала в 19:10 по Киеву.

13 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

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