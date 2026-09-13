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WTA
13 сентября 2026, 20:37 | Обновлено 13 сентября 2026, 20:39
173
0

Киченок разгромно проиграла финальный матч квалификации в Гвадалахаре

Надежда не сумела навязать борьбу Нао Хибино в решающем раунде отбора к пятисотнику

13 сентября 2026, 20:37 | Обновлено 13 сентября 2026, 20:39
173
0
Киченок разгромно проиграла финальный матч квалификации в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок
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Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела выйти в основную сетку хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

В финальном раунде отбора украинка в двух сетах проиграла представительнице Японии Нао Хибино (WTA 228) за 1 час и 7 минут.

WTA 500 Гвадалахара. Квалификация

Надежда Киченок (Украина) [Alt] – Нао Хибино (Япония) [5] – 1:6, 2:6

На старте квалификации Киченок переиграла Николь Мелихар, выиграв первый одиночный матч за 2.5 года.

Хибино в первом раунде отбора одолела еще одну украинку – Софию Белинскую. Нао получит соперницу в 1/16 финала позже.

Украину в основной сетке мексиканского пятисотника представит только Марта Костюк, которая посеяна под первым номером и стартует с 1/8 финала поединком против победительницы противостояния Татьяна Мария – Тейлор Таунсенд.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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