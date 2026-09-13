Киченок разгромно проиграла финальный матч квалификации в Гвадалахаре
Надежда не сумела навязать борьбу Нао Хибино в решающем раунде отбора к пятисотнику
Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела выйти в основную сетку хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.
В финальном раунде отбора украинка в двух сетах проиграла представительнице Японии Нао Хибино (WTA 228) за 1 час и 7 минут.
WTA 500 Гвадалахара. Квалификация
Надежда Киченок (Украина) [Alt] – Нао Хибино (Япония) [5] – 1:6, 2:6
На старте квалификации Киченок переиграла Николь Мелихар, выиграв первый одиночный матч за 2.5 года.
Хибино в первом раунде отбора одолела еще одну украинку – Софию Белинскую. Нао получит соперницу в 1/16 финала позже.
Украину в основной сетке мексиканского пятисотника представит только Марта Костюк, которая посеяна под первым номером и стартует с 1/8 финала поединком против победительницы противостояния Татьяна Мария – Тейлор Таунсенд.
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