Белинская в отборе к WTA 500 в Гвадалахаре взяла 5 геймов у 228-й ракетки

15-летняя украинская теннисистка София Белинская (WTA 1200) впервые сыграла в квалификации турнира WTA.

12 сентября Белинская в двух сетах потерпела поражение от 228-й ракетки мира Нао Хибино из Японии в первом раунде отбора к хардовым соревнования WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

WTA 500 Гвадалахара. Хард. Квалификация

София Белинская (Украина) [WC] – Нао Хибино (Япония) [5] – 4:6, 1:6

У Софии были неплохие шансы взять первую партию – она вела 2:0 c брейком, но со счета 4:3 отдала три гейма подряд.

Хибино в финальном раунде отбора сыграет с победительницей поединка Надежда Киченок – Николь Мелихар.

Помимо Белинской и Киченок, из украинок в квалификации Гвадалахары также сыграет Катарина Завацкая.