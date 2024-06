Романо подтвердил. Реал не выкупит у Шахтера бразильского защитника

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что «Реал» принял решение не активировать опцию выкупа правого защитника донецкого «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.

Таким образом, 20-летний бразильский защитник вернется в донецкий «Шахтер», проведет с «Горняками» предсезонные сборы и получит шанс проявить себя в следующем сезоне. Ранее возвращение Винисиуса Тобиаса уже анонсировал спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна.

Винисиус Тобиас был в аренде в «Реале» с апреля 2022 года. Он выступал в основном за молодежную команду «сливочных», а за основную команду провел лишь один матч – в третьем раунде Кубка Испани против «Арандины» (победа 3:1).

🚨⚪️ Real Madrid have decided NOT to trigger the buy option clause for Brazilian right back Vinicius Tobias.



