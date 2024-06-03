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  4. Романо подтвердил. Реал не выкупит у Шахтера бразильского защитника
Испания
03 июня 2024, 16:52 | Обновлено 03 июня 2024, 16:54
1227
2

Романо подтвердил. Реал не выкупит у Шахтера бразильского защитника

Винисиус Тобиас вернется в украинский клуб

03 июня 2024, 16:52 | Обновлено 03 июня 2024, 16:54
1227
2
Романо подтвердил. Реал не выкупит у Шахтера бразильского защитника
ФК Реал. Винисиус Тобиас

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что «Реал» принял решение не активировать опцию выкупа правого защитника донецкого «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.

Таким образом, 20-летний бразильский защитник вернется в донецкий «Шахтер», проведет с «Горняками» предсезонные сборы и получит шанс проявить себя в следующем сезоне. Ранее возвращение Винисиуса Тобиаса уже анонсировал спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна.

Винисиус Тобиас был в аренде в «Реале» с апреля 2022 года. Он выступал в основном за молодежную команду «сливочных», а за основную команду провел лишь один матч – в третьем раунде Кубка Испани против «Арандины» (победа 3:1).

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Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Андрей⚒️
Какой-то фейк. Суркис же сказал легионеры в Украину не едут😆
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