Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас МИХАЛИК: «У Сергея Реброва еще есть время для экспериментов»
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2024, 16:37 |
255
0

Тарас МИХАЛИК: «У Сергея Реброва еще есть время для экспериментов»

Экс-защитник сборной Украины рассказал о товарищеском матче с Германией

03 июня 2024, 16:37 |
255
0
Тарас МИХАЛИК: «У Сергея Реброва еще есть время для экспериментов»
ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

Сегодня в Нюрнберге состоится первый из трех заключительных спаррингов перед Евро-2024 для футболистов сборной Украины – с немцами.

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, чем для него интересным будет этот поединок:

– Сегодня подопечные Сергея Реброва могут сделать ему отличный подарок к 50-летнему юбилею наставника в виде победы над Бундестим, чего раньше украинцам не удавалось. Но ведь всегда, что-то случается впервые. Тем более, что год назад Ребров дебютировал у руля сборной именно в спарринге с немцами, которые в Бремене лишь под занавес спаслись от поражения. В Нюрнберге есть возможность еще раз доказать, что украинцы ни в чем не уступают топ-сборным.

– На ваш взгляд, эти последние репетиции для кого важнее: для тренерского штаба или футболистов?
– Убежден, что для тренеров, которым надо иметь исчерпывающую информацию, в каком, прежде всего, состоянии находятся их подопечные, тем более, что некоторые на длительное время выпадали из-за повреждений и простуды.

– Из тех трех оставшихся спаррингов, который будет самым важным?
– В информативном аспекте, пожалуй, с немцами, но я не думаю, что у них на первом плане будет результат. Здесь главное наигрывание связок, стандартных положений, синхронности в переходных фазах. Поэтому каждый из них будет полезным, даже с теми же молдаванами, которые значительно уступают по табели о рангах. Однако с ними можно убедиться можем ли мы эффективно действовать первым номером. Хотя с каждым контрольным матчем время для экспериментов истекает.

– А в спарринге с немцами можно ожидать высоких скоростей, жесткой борьбы на каждом клочке футбольного поля?
– Нет, хотя для каждого игрока обеих сборных большая честь сегодня выйти на поле. Но не надо забывать, что это спарринг, поэтому для всех футболистов будет важно избежать травм. Это болельщики должны понимать.

– Тогда напоследок, насколько далеко может зайти украинская сборная в финальной части Евро-2024?
– О нашей сборной можно сказать: сочетание опыта и молодости, у нее – большой потенциал. Я не люблю делать прогнозы, но по крайней мере выйти украинцам из группы-реальная задача.

По теме:
Йозуа КИММИХ: «Мы очень хотим победить Украину»
Англия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Леонид БУРЯК: «В индивидуальном мастерстве Германия лучше Украины»
Тарас Михалик сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу Германия - Украина товарищеские матчи инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером
Бокс | 02 июня 2024, 18:07 0
Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером
Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером

Китаец уверен, что американец попал в его ловушку

Фонсека возьмет в свой штаб в Милане двух тренеров, работавших в Шахтере
Футбол | 03 июня 2024, 16:15 0
Фонсека возьмет в свой штаб в Милане двух тренеров, работавших в Шахтере
Фонсека возьмет в свой штаб в Милане двух тренеров, работавших в Шахтере

Тиагу Леал и Антониу Феррейра будут помогать Паулу в стане «россонери»

Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 02.06.2024, 18:10
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 03.06.2024, 11:46
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Футбол | 03.06.2024, 12:28
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
01.06.2024, 18:50 1
Футбол
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 15
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.06.2024, 11:51 3
Футбол
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:55 5
Бокс
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
02.06.2024, 07:33 14
Футбол
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
02.06.2024, 05:41 8
Футбол
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 2
Футбол
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:35 45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем