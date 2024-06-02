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02 июня 2024, 20:40 | Обновлено 02 июня 2024, 21:09
1637
4

Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Первый спарринг «сине-желтых» в программе подготовки к Евро-2024

02 июня 2024, 20:40 | Обновлено 02 июня 2024, 21:09
1637
4
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Третьего июня в немецком Нюрнберге, на арене «Макс Морлок Штадион», сборная Украины сыграет в контрольном поединке против сборной Германии. Для команды Сергея Реброва эта игра станет первой из трех запланированных контрольных встреч перед стартом на Евро-2024.

Германия

Сборная Германии в качестве хозяина Евро-2024 была лишена «прелести» отборочных матчей, поэтому к домашнему первенству континента готовилась посредством контрольных поединков.

Преуспеть на этом поприще у «Бундестим» не получилось: команда слишком много проигрывала. И осенью прошлого года Ханси Флик за неудовлетворительные результаты был уволен с поста главного тренера сборной. Его преемником стал тоже еще один бывший тренер «Баварии» – Юлиан Нагельсманн.

dfb.de

Его дебют на посту тренера сборной Германии получился удачным: немцы победили на выезде сборную США – 3:1.

Однако дальше «Бундестим» взялась за старое: играть неудачно. Немцы не смогли одолеть в контрольном поединке сборную Мексики – ничья 2:2. А затем и вовсе проиграли: в родных стенах уступили туркам 2:3 а на выезде проиграли сборной Австрии – 0:2.

Вот с таким негативным шлейфом «Бундестим» закончила минувший год.

Однако 2024-й для сборной Германии складывается пока что удачно. Команда Нагельсманна провела два поединка, и в обоих одержала победы. Причем в соперниках немецкой команды были топовые оппоненты – французы и нидерландцы. Первых «Бундестим» одолела на выезде 2:0, вторых победила дома 2:1.

Следствием успешной игры сборной Германии в нынешнем году стало продление контракта Юлиана Нагельсманна со сборной до 2026 года.

Украина

Тренировочный процесс к старту на Евро-2024 национальная сборная Украины начала 30 мая. Местом дислокации «сине-желтые» выбрали Германию.

Сборная Украины расквартировалась в 25 километрах от Нюрнберга, в небольшом городке Герцогенаурах.

В тот же день, по прибытию на свою нынешнюю «штаб-квартиру», подопечные Сергея Реброва провели легкую тренировку.

УАФ. Сергей Ребров

На следующий день «сине-желтые» провели сразу два тренировочных занятия. В этот день к тренировочному лагерю нашей сборной присоединился форвард «Жироны» Артем Довбик. Теперь осталось дождаться голкипера «Реала» Андрея Лунина, ставшего победителем Лиги чемпионов, и состав нашей национальной команды будет полностью укомплектованным. Пока же Сергей Ребров дал Лунину возможность отпраздновать победу в Лиге чемпионов вместе с партнерами по «Реалу».

Из-за повреждений по индивидуальной программе работали Виталий Миколенко и Георгий Судаков.

История противостояний

Предстоящий поединок станет для команд «юбилейным» – десятым очным противостоянием. Сборную Германии можно смело назвать одним из самых неудобных оппонентов для нашей национальной сборной. Пока еще «сине-желтые» ни разу не побеждали «Бундестим». В активе соперника – пять побед, еще четыре встречи завершились вничью.

Последний по счету поединок между соперниками состоялся 12 июня прошлого года, в Бремене, и завершился результативной ничьей 3:3. В составе хозяев отличились Фюллькруг, Хаверц и Киммих, за гостей забивали Мудрик и Цыганков (дважды).

Тот поединок стал дебютом Сергея Реброва во главе сборной Украины. А вот для наставника «Бундестим» Ханси Флика тот матч стал одним из последних во главе национальной команды.

Прогноз

Вполне возможно, что оба тренера будут экспериментировать с составом. С другой стороны, есть вероятность и того, что они будут пытаться определить оптимальный состав. Поэтому наиболее вероятным вариантом видятся с обеих сторон составы, приближенные к боевым. В игре вряд ли возьмут участие игроки, задействованные в финале ЛЧ «Боруссия» Д – «Реал».

Также вряд ли стоит ожидать появления в составе сборной Украины Судакова и Миколенко, которые еще не полностью восстановились от повреждений.

Фаворитом предстоящего матча будет сборная Германии. Почему – смотри выше статистику личных встреч. Предположим, что поединок завершится минимальной победой хозяев. Но гости без забитого мяча вряд ли уйдут с поля.

Ориентировочные составы:

Германия: тер Штеген, Киммих, Та, Раум, Миттельштедт, Андрих, Фюрих, Вирц, Гюндоган, Сане, Хаверц

Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Михайличенко, Бражко, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Ванат.

3 июня, понедельник

Германия – Украина
Нюрнберг. Стадион «Макс-Морлок-Арена». 21:45
ТВ-трансляция на платформе Megogo
Арбитр: Вальтер Альтманн (Австрия)
ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 4
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OtsoCity
Хвойди суркисів, в цьому матчі вболіватимете за Україну або як завжди проти? Чому завжди ви проти збірної, коли у складі є гравці Шахтаря, ви що щури кацапські смердючі?
Ответить
0
Wlad West
1-1
Ответить
0
OtsoCity
Буде яскрава гра👍
Ответить
0
Saar
0-1
Ответить
0
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