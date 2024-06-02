В понедельник, 3 июня, состоится товарищеский поединок, в котором будут играть национальные сборные Германии и Украины. Игра пройдет в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

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Сборную Германии тренирует Юлиан Нагельсманн, возглавивший команду в конце 2023 года. Нагельсманн имеет амбициозные планы на будущее и уже успел внести ряд изменений в состав и стратегию команды.

Весной «Бундестим» проводил товарищеские матчи, поскольку был лишен необходимости участвовать в матчах отбора на Евро-2024 в качестве принимающей стороны. В этих контрольных играх были побеждены Франция со счетом 2:0 и Нидерланды со счетом 2:1.

Наша сборная в рамках подготовки к Евро-2024 проведет три товарищеских игры – 3 июня с Германией, 7 июня с Польшей и 11 июня против Молдовы.

Наставник сборной Сергей Ребров, прошедший с командой через отбор и матчи плей-офф, вызвал в национальную сборную сильнейших, но есть некоторые проблемы с формой. Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук и Михаил Мудрик получали весной травмы разной степени тяжести, вроде все залечили, но вопросы остаются. Особенно это касается Виталия Миколенко, рискнем спрогнозировать, что тренер не поставит представителя «Эвертона» против Германии, а побережет его на следующие матчи. А вот с форвардом проблем не будет – есть в составе лучший бомбардир чемпионата Испании Артема Довбика, которого могут подменить лучший бомбардир чемпионата Украины Владислав Ванат и опытный Роман Яремчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Германия – Украина в украинской версии сайта.