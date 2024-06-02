Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Украина. Текстовая трансляция матча
Товарищеские матчи
Германия
03.06.2024 21:45 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
02 июня 2024, 21:07 |
1070
1

Германия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

02 июня 2024, 21:07 |
1070
1
Германия – Украина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 3 июня, состоится товарищеский поединок, в котором будут играть национальные сборные Германии и Украины. Игра пройдет в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборную Германии тренирует Юлиан Нагельсманн, возглавивший команду в конце 2023 года. Нагельсманн имеет амбициозные планы на будущее и уже успел внести ряд изменений в состав и стратегию команды.

Весной «Бундестим» проводил товарищеские матчи, поскольку был лишен необходимости участвовать в матчах отбора на Евро-2024 в качестве принимающей стороны. В этих контрольных играх были побеждены Франция со счетом 2:0 и Нидерланды со счетом 2:1.

Наша сборная в рамках подготовки к Евро-2024 проведет три товарищеских игры – 3 июня с Германией, 7 июня с Польшей и 11 июня против Молдовы.

Наставник сборной Сергей Ребров, прошедший с командой через отбор и матчи плей-офф, вызвал в национальную сборную сильнейших, но есть некоторые проблемы с формой. Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук и Михаил Мудрик получали весной травмы разной степени тяжести, вроде все залечили, но вопросы остаются. Особенно это касается Виталия Миколенко, рискнем спрогнозировать, что тренер не поставит представителя «Эвертона» против Германии, а побережет его на следующие матчи. А вот с форвардом проблем не будет – есть в составе лучший бомбардир чемпионата Испании Артема Довбика, которого могут подменить лучший бомбардир чемпионата Украины Владислав Ванат и опытный Роман Яремчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Германия – Украина в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
НАГЕЛЬСМАНН: «Сделаем все возможное, чтобы игра с Украиной была прекрасной»
ВИДЕО. Слова Сергея Реброва накануне матча Германия – Украина
сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу Германия - Украина товарищеские матчи текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал
Футбол | 02 июня 2024, 14:20 12
Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал
Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал

Французский форвард покидает «ПСЖ»

Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A
Футбол | 02 июня 2024, 21:06 0
Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A
Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A

Это был последний матч сезона в чемпионате Италии

Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бокс | 02.06.2024, 03:35
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Бокс | 02.06.2024, 07:25
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Футбол | 02.06.2024, 00:55
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Вместо Матвиенко, который постоянно сам привозит, я бы поставил Бондаря, а в остальном все верно.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
31.05.2024, 17:52 14
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
01.06.2024, 18:50 1
Футбол
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
02.06.2024, 00:01 7
Футбол
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 21
Футбол
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
01.06.2024, 17:14 1
Бокс
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
01.06.2024, 23:31 4
Бокс
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
02.06.2024, 05:51 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем