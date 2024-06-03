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Товарищеские матчи
Германия
03.06.2024 21:45 – FT 0 : 0
УКРАИНА
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03 июня 2024, 23:46 | Обновлено 03 июня 2024, 23:59
1776
42

Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге

Преимущество немцев в голы не конвертировалось

03 июня 2024, 23:46 | Обновлено 03 июня 2024, 23:59
1776
42
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
Getty Images/Global Images Ukraine

Время клубного футбола осталось позади, и теперь почти два месяца мы то и будем делать, что говорить о матчах национальных сборных. Сначала – в контексте подготовки к главному событию лета в европейском футболе, чемпионату Европы-2024, который на этот раз будет проходить на полях Германии.

Национальная сборная Украины – неотъемлемая составляющая этого турнира, потому что преодолела сложный путь через сетку квалификации и плей-офф борьбы за место рядом с другими 23 командами-участницами финальной части. В частности, и хозяев Евро, немцев, которые и стали первым соперником коллектива Сергея Реброва в контексте подготовки к соревнованиям.

На этот раз против «Бундестим» было реально трудно, потому что команда Юлиана Нагельсманна стремилась доказать собственным болельщикам, что предыдущие товарищеские матчи на очень высоком уровне – это не случайные вспышки на солнце, а реально качественно новый уровень этой сборной. А страдать от этого приходилось нам – как футболистам, так и болельщикам, потому что безумное давление происходило чуть ли не во вратарском Трубина.

Но преимущество по статистике, пусть и настолько большое, – это лишь цифры для аналитиков в перерыве и после игры. На поле же получилось так, что те считанные контратаки, которые проводила Украина, завершались значительно более опасными ударами, чем выполняли немцы. Один Яремчук только дважды проверял Нойера с правого фланга ударами в ближний угол, но опытный вратарь тянул без проблем.

А еще не можем не вспомнить контратаку на первых минутах с участием Мудрика и с финальным промахом от Цыганкова с левого фланга чужих владений при игре на добивании. Со стороны коллектива Нагельсманна подобных вызовов не поступало, хотя и ударов было фактически больше выполнено немцами. Но что-то не работало, то ли противодействие с нашей стороны было таким, что не давало собраться в последний момент.

Во втором тайме почти ничего не изменилось в рисунке игры, разве что хозяева очень хотели наконец перейти от слов к делу и заставили Анатолия Трубина хорошо поработать на линии ворот. После перерыва у Реброва точно появилось много вопросов к нашей обороне, потому что один свежий Беер ее фактически разрывал самостоятельно. И постоянно бил по воротам, заставляя голкипера отчаянно спасать нас от проблем.

В конце концов, прилетало даже в правую стойку с участием игрока, вышедшего на замену от Нагельсманна, но тренер так свирепствовал, как будто после игры должны были вручить кубок Анри Делоне, не меньше! От Реброва подобных эмоций мы не видели, как и быстрых замен. Час отыграли одни футболисты в звене атаки, а остаток матча – другие. Ничего необычного.

Эффективность, правда, после перерыва что у одних, что у других, была на низком уровне, потому что у нас было только две-три интересных контратаки и почти ничего, чтобы предложить в ответ доминации соперников на мяче. Тот момент с офсайдом Довбика в конце игры – да, опасно, потому что Нойер хорошо наварил, но Германии повезло с очень высокой позицией вратаря. Итак, снова товарищеская ничья. Можем вместо голов взять Taurus, не откажемся.

Через несколько дней Германия сыграет товарищеский матч против Греции в Менхенгладбахе, тогда как Украина в Варшаве будет играть против Польши.

Товарищеский матч

Германия – Украина – – 0:0

Предупреждение: Степаненко, 31

Германия: Нойер – Киммих, Антон, Та (Кох, 59), Миттельштедт – Гюндоган (Фюрих, 46), Андрих (Павлович, 71) – Мусиала (Бейер, 59), Гросс, Вирц (Ундав, 46) – Хаверц (Мюллер, 59)

Украина: Трубин – Конопля (Тымчик, 80), Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко – Степаненко (Бражко, 63), Шапаренко (Судаков, 63) – Цыганков (Ярмоленко, 63), Мудрик (Зубков, 63) – Яремчук (Довбик, 76)

Арбитр: Вальтер Альтманн (Австрия)

Стадион: «Макс-Морлок-Арена» (Нюрнберг, Германия)

ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 42
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Southeast*
Ничья с Бундой на их  поле это твёрдая оценка - "хорошо".
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+13
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AK.228
Трубін - Лев, Тигр та Гепард матчу👏
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+8
turist86
Ми вистояли завдяки фарту і Анатолію Трубіну
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
serhiy
Все нормально. Німці в шоці )
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+6
New Zealander
А Трубін по цій грі заслуговує бути основним голкіпером на Євро
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
COBA
З цього матчу перший висновок - Трубін ТОП.
Дуже не погано зіграв Сваток.
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+4
Trent78
Трубин-Лев,Забарный-Тигр,Сваток- Гепард,остальные то таке
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Boodya
Матч закінчився, можна й світло вмикати, дякую бля))
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+4
inspekcha85
Очень неплохо Украина,обнадёживающая игра.
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+4
TolsTIyELF
Нормальный матч, Трубин молодец, Мудрику приделать мозги, заменить Матвиенко Таловеровым, а в центре можно Шапоренко и Судакова. 
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+3
Sergey RockStar
По игре было похоже на матч Реал-Боруссия, где мы - в роле Реала. Такое чувство что если бы прибавили, спокойно бы немцам забивали. Но это товарняк - тут главное качество и наигрывание тактик. С Польшей ждем мининум пару голов!)
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+3
Микола Захарченко
Почесна нічия . Ніхто не хотів " ризикувати " перед самим Євро . І німці перевірили себе , і Україна не програла . А у групі буде зовсім інша мотивація ...
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+2
Сергей Чёрный
Німці не вразили видно що не вистачає нападника, наші молодці вистояли 
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+2
Boodya
Сподіваюсь це був план на гру і тренування пройшло вдало.
Ніхто не травмувався, а це найголовніше.
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+2
Harun Bakircioğlu
С Днем Рождения!
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+1
Lion
В этой игре результат не нужен...
Трубин молодец!
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+1
😼
Треба щось вигадувати на лівому фланзі, там можна Шапу замість Мудрика, у центр захист тільки Бражко, Степаненка тільки на заміну, бо не встигає він вже.
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0
K_Sarioglo@i.ua
Кумедно. Бажаю Україні виграти 2-1 чи зіграти хоча б внічию 1-1, а не 0-0 і мене масово мінусують. Очевидно тут люди люблять коли матчі безгольові.
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-1
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OKs100
Думаю, Ребров нашел свою основную тактику на Евро - игра от 5 защитников, и мы её увидим не раз на чемпионате.
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-3
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OtsoCity
Гра не яскрава, рахунок добрий👍
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-6
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