Товарищеские матчи
Чемпионат Европы04 июня 2024, 02:43 | Обновлено 04 июня 2024, 02:49
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Германия – Украина – 0:0. Боевая ничья в Нюрнберге. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор товарищеской игры украинский сборной в Германии
04 июня 2024, 02:43 | Обновлено 04 июня 2024, 02:49
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3 июня в 21:45 состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды сыграли в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок». Игра завершилась со счетом 0:0
Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
Товарищеский матч. 3 июня
Германия – Украина – 0:0
Видео голов и обзор матча:
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