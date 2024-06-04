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Товарищеские матчи
Германия
03.06.2024 21:45 – FT 0 : 0
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 02:43 | Обновлено 04 июня 2024, 02:49
1600
0

Германия – Украина – 0:0. Боевая ничья в Нюрнберге. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеской игры украинский сборной в Германии

04 июня 2024, 02:43 | Обновлено 04 июня 2024, 02:49
1600
0
Германия – Украина – 0:0. Боевая ничья в Нюрнберге. Видеообзор матча
УАФ

3 июня в 21:45 состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок». Игра завершилась со счетом 0:0

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Товарищеский матч. 3 июня

Германия – Украина – 0:0

Видео голов и обзор матча:

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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