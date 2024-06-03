Стало известно, сколько Заря получит денег от Реала за суперсезон от Лунина
«Заря» получит от «Реала» 3 миллиона евро
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, перешедший из луганской «Зари» в 2018 году за 8.5 миллионов евро, выиграл с «галактикос» Лигу чемпионов 2023/24.
По информации источника, «Заря» от «Реала» после суперсезона Лунина гарантированно получит 3 миллиона евро бонусов. Один миллион луганчане получат за то, что Андрей отыграл 10 матчей за «галактикос». Еще один млн «Заря» также получит за чемпионство в Ла Лиге «Реала» и 50% сыгранных матчей украинца в чемпионате.
Луганская команда получит еще один миллион, ведь Лунин выполнил условие, которое прописано в контракте, вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и сыграл более 50% матчей в этом турнире.
Ранее стало известно, сколько «Реал» заплатил за трансфер Лунина «Заре».
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