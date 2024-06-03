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  4. Стало известно, сколько Заря получит денег от Реала за суперсезон от Лунина
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 01:01 | Обновлено 03 июня 2024, 01:34
1139
3

Стало известно, сколько Заря получит денег от Реала за суперсезон от Лунина

«Заря» получит от «Реала» 3 миллиона евро

03 июня 2024, 01:01 | Обновлено 03 июня 2024, 01:34
1139
3
Стало известно, сколько Заря получит денег от Реала за суперсезон от Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, перешедший из луганской «Зари» в 2018 году за 8.5 миллионов евро, выиграл с «галактикос» Лигу чемпионов 2023/24.

По информации источника, «Заря» от «Реала» после суперсезона Лунина гарантированно получит 3 миллиона евро бонусов. Один миллион луганчане получат за то, что Андрей отыграл 10 матчей за «галактикос». Еще один млн «Заря» также получит за чемпионство в Ла Лиге «Реала» и 50% сыгранных матчей украинца в чемпионате.

Луганская команда получит еще один миллион, ведь Лунин выполнил условие, которое прописано в контракте, вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и сыграл более 50% матчей в этом турнире.

Ранее стало известно, сколько «Реал» заплатил за трансфер Лунина «Заре».

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Falko
Зоря наступного чемпіонату - топ і Ліга конференцій у них у кишені. І ніхто більше не страйкуватиме ;))
І Геллер такий: У Дніпра борги? Кого б нам ще у них поцупити, аби в Реал втюхати?
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+1
Первый Среди Равных
Річний бюджет клубу, йопта. Чисто на шару. 
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0
nivavn
Який гарний контракт. На роботу можна не ходити...
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0
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