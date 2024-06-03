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Англия
03 июня 2024, 19:08 | Обновлено 03 июня 2024, 19:09
113
0

Энцо МАРЕСКА: «Присоединиться к Челси – мечта любого тренера»

Итальянец прокомментировал свое назначение

03 июня 2024, 19:08 | Обновлено 03 июня 2024, 19:09
113
0
Энцо МАРЕСКА: «Присоединиться к Челси – мечта любого тренера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

44-летний итальянский специалист Энцо Мареска прокомментировал свое назначение на пост главного тренера лондонского «Челси»:

«Присоединиться к «Челси», одному из величайших клубов мира, – мечта любого тренера. Я с нетерпением жду начала работы с очень талантливой группой игроков и сотрудников, чтобы продолжить развивать команду», – цитирует Мареску официальный сайт «Челси».

Ранее стало известно, что помогать Энцо Мареске в «Челси» будут сразу восемь ассистентов. Предыдущим местом работы итальянца был «Лестер».

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Энцо Мареска Челси
Олег Дидух Источник: ФК Челси
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