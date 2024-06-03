Энцо МАРЕСКА: «Присоединиться к Челси – мечта любого тренера»

44-летний итальянский специалист Энцо Мареска прокомментировал свое назначение на пост главного тренера лондонского «Челси»:

«Присоединиться к «Челси», одному из величайших клубов мира, – мечта любого тренера. Я с нетерпением жду начала работы с очень талантливой группой игроков и сотрудников, чтобы продолжить развивать команду», – цитирует Мареску официальный сайт «Челси».

Ранее стало известно, что помогать Энцо Мареске в «Челси» будут сразу восемь ассистентов. Предыдущим местом работы итальянца был «Лестер».