ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера
Команду Михаила Мудрика возглавил Энцо Мареска
«Челси» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Энцо Марески. Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года. К исполнению своих обязанностей Мареска приступит 1 июля.
«Челси» станет третьим клубом в тренерской карьере Марески. Он начинал свой путь в «Парме» в 2021 году, а летом 2023 года возглавил «Лестер», с которым выиграл Чемпионшип и завоевал путевку в АПЛ.
На посту главного тренера «Челси» Мареска заменил Маурисио Почеттино, под руководством которого команда финишировала шестой в нынешнем сезоне АПЛ.
Welcome to Chelsea, Enzo Maresca! 👊#WelcomeEnzo pic.twitter.com/ZKfuXKQdGD— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 3, 2024
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