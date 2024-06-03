ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера

«Челси» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Энцо Марески. Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года. К исполнению своих обязанностей Мареска приступит 1 июля.

«Челси» станет третьим клубом в тренерской карьере Марески. Он начинал свой путь в «Парме» в 2021 году, а летом 2023 года возглавил «Лестер», с которым выиграл Чемпионшип и завоевал путевку в АПЛ.

На посту главного тренера «Челси» Мареска заменил Маурисио Почеттино, под руководством которого команда финишировала шестой в нынешнем сезоне АПЛ.