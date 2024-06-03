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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера
Англия
03 июня 2024, 17:16 |
2583
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера

Команду Михаила Мудрика возглавил Энцо Мареска

03 июня 2024, 17:16 |
2583
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера
ФК Челси. Энцо Мареска

«Челси» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Энцо Марески. Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года. К исполнению своих обязанностей Мареска приступит 1 июля.

«Челси» станет третьим клубом в тренерской карьере Марески. Он начинал свой путь в «Парме» в 2021 году, а летом 2023 года возглавил «Лестер», с которым выиграл Чемпионшип и завоевал путевку в АПЛ.

На посту главного тренера «Челси» Мареска заменил Маурисио Почеттино, под руководством которого команда финишировала шестой в нынешнем сезоне АПЛ.

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Челси Энцо Мареска Маурисио Почеттино
Олег Дидух Источник: ФК Челси
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