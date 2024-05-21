ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси

52-летний аргентинский тренер Маурисио Почеттино покинул пост наставника лондонского «Челси».

Эту информацию сообщил авторитетный британский инсайдер Мэтт Лав, а подтвердил Фабрицио Романо. Позже лондонский клуб выступил с официальным заявлением о прекращении сотрудничества.

Отмечается, что лондонский клуб и аргентинский наставник разорвали отношения по взаимному согласию сторон. Почеттино принял решение покинуть «пенсионеров» после разговора с руководством клуба.

Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Почеттино «есть разногласия с руководством «Челси».

Club statement: Mauricio Pochettino — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2024

Exclusive: Mauricio Pochettino has left Chelsea by mutual consent #cfc https://t.co/Jn5XXihLbZ — Matt Law (@Matt_Law_DT) May 21, 2024