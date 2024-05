ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси

52-летний аргентинский тренер Маурисио Почеттино покинул пост наставника лондонского «Челси».

Эту информацию сообщил авторитетный британский инсайдер Мэтт Лав, а подтвердил Фабрицио Романо. Позже лондонский клуб выступил с официальным заявлением о прекращении сотрудничества.

Отмечается, что лондонский клуб и аргентинский наставник разорвали отношения по взаимному согласию сторон. Почеттино принял решение покинуть «пенсионеров» после разговора с руководством клуба.

Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Почеттино «есть разногласия с руководством «Челси».

🚨🔵 BREAKING: Mauricio Pochettino and Chelsea part ways with immediate effect.



Chelsea and Pochettino have already agreed on terms, as @Matt_Law_DT reports.



↪️ #CFC will consider a young manager as priority to replace Pochettino. pic.twitter.com/MSiQv4p74e