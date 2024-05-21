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Англия
21 мая 2024, 21:23 | Обновлено 21 мая 2024, 21:41
2324
20

ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси

Аргентинский коуч и лондонский клуб разорвали отношения по взаимному согласию сторон

21 мая 2024, 21:23 | Обновлено 21 мая 2024, 21:41
2324
20
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

52-летний аргентинский тренер Маурисио Почеттино покинул пост наставника лондонского «Челси».

Эту информацию сообщил авторитетный британский инсайдер Мэтт Лав, а подтвердил Фабрицио Романо. Позже лондонский клуб выступил с официальным заявлением о прекращении сотрудничества.

Отмечается, что лондонский клуб и аргентинский наставник разорвали отношения по взаимному согласию сторон. Почеттино принял решение покинуть «пенсионеров» после разговора с руководством клуба.

Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Почеттино «есть разногласия с руководством «Челси».

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига отставка
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 20
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lgpaladin
взагалі то вивів команду в єврокубки
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+4
Rzechpospolita
Досить дивно це все, коли Потер вкінці вже більш-менш поставив якусь картинку гри - його звільнили! Тепер Поч, котрий вже теж починав робити результат і визначився з стартовим составом - уходе….
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+1
umnuy2
он давал мудрику много времени но тот особо не рванул.Не факт что новый коуч будет это делать.
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+1
Fanat
Там любий тренер не зробить нічого, бо пів складу потрібно змінювати(а це не реально ,бо у всіх мега контракти), але не купувати всіх і вся, а будувати кістяк команди . + мікрокімат в команді" ще той "..... Лебіть, щука і рак....)) Команда без лідера, без топового форварда, захист там взагалі " темна ніч"... Стабільності взагалі ніякої.... тому й 6 місце, хоча це також не поганий результат.... Але по витраченим коштам на трансфери, там розраховували на ТОП-3,як мінімум....
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0
sania
Мудрикові тренер і не потрібен. Він сам собі тренер і грає, що до голови влізе.
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0
OtsoCity
Дуже добре👍
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0
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DaVinci
Власники будують проект на якому планують заробляти, а Почетіно хоче вигравати турніри.
Змарнував рік своєї кар'єри в бізнес-проекті
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-1
Lesovij7
Де дзерби прийдёт и Миша будет играть
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-2
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PUMA
Зря конечно. Вроде бы уход Почетинно связан с тем что Почетинно хотел больше влиять на трансферную политику клуба, что и логично. Но самодуру Боули виднее. Ждём очередных идиотских решений по типу подписания двух опорников(Кайседо, Лавия), и не для того что надо,а просто насолить конкуренту(Ливерпулю)
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-2
FunnyCat_____
  OtsoCity ти даси відповідь, чому добре те що Почетіно пішов?
чи ти просто написав аби шо, щоб 2 рублі відпрацювати?
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-3
PUMA
Ото набежало кротовской ботвы 
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-3
PUMA
Вероятные кандидаты на должность нового тренера «Челси»: Себастьян Хенесс из «Штутгарта», Мичел Санчес из «Жироны», Киран Макенна из «Ипсвича» и Энцо Мареска из «Лестера».Ну такое себе,шило на мыло 
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-3
FunnyCat_____
Федя , ты Максима 777 заминусил под ником Лига, у вас петушиный friendly fire произошел 
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-4
Лига
В конце сезона только более меение играть начали, да и травмированные начали уже возвращаться после травм, ну посмотрим кого боссы Челси в этот раз поставят, может возвращение Тухеля будет 
Ответить
-4
AK.228
Нарешті 
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-4
Лига
Аморима Рубена тренера из спортинг подписали бы, и был бы толк 
Ответить
-5
FunnyCat_____
Фууххх ну теперь то никто не будет Челси купит еще 9 опорников за миллиард и точно взять уже АПЛ!
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-6
PUMA
Интересно кто теперь себя клеймит тренером физруком для кротов,когда их Пурзик опять потеряйся 
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-7
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