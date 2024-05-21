ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
Аргентинский коуч и лондонский клуб разорвали отношения по взаимному согласию сторон
52-летний аргентинский тренер Маурисио Почеттино покинул пост наставника лондонского «Челси».
Эту информацию сообщил авторитетный британский инсайдер Мэтт Лав, а подтвердил Фабрицио Романо. Позже лондонский клуб выступил с официальным заявлением о прекращении сотрудничества.
Отмечается, что лондонский клуб и аргентинский наставник разорвали отношения по взаимному согласию сторон. Почеттино принял решение покинуть «пенсионеров» после разговора с руководством клуба.
Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках.
Ранее сообщалось, что Почеттино «есть разногласия с руководством «Челси».
Club statement: Mauricio Pochettino— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2024
Exclusive: Mauricio Pochettino has left Chelsea by mutual consent #cfc https://t.co/Jn5XXihLbZ— Matt Law (@Matt_Law_DT) May 21, 2024
🚨🔵 BREAKING: Mauricio Pochettino and Chelsea part ways with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024
Chelsea and Pochettino have already agreed on terms, as @Matt_Law_DT reports.
↪️ #CFC will consider a young manager as priority to replace Pochettino. pic.twitter.com/MSiQv4p74e
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