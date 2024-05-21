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  4. Есть разногласия с руководством. Тренер Челси может покинуть клуб
Англия
21 мая 2024, 14:51 |
388
0

Есть разногласия с руководством. Тренер Челси может покинуть клуб

Почеттино хочет больше влияния на трансферную политику клуба

21 мая 2024, 14:51 |
388
0
Есть разногласия с руководством. Тренер Челси может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассматривает возможность ухода из клуба в конце сезона. Об этом сообщает ресурс TalkSport.

По их информации, Почеттино хочет иметь больше влияния на трансферную политику клуба. В случае ухода из «Челси» у 52-летнего аргентинского специалиста не будет проблем с поиском нового места работы. В его услугах заинтересован целый ряд европейских клубов, включая «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Почеттино возглавляет «Челси» с лета 2023 года. Нынешний сезон команда завершила шестой в турнирной таблице АПЛ.

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Олег Дидух Источник: talkSPORT
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