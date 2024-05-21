Есть разногласия с руководством. Тренер Челси может покинуть клуб

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассматривает возможность ухода из клуба в конце сезона. Об этом сообщает ресурс TalkSport.

По их информации, Почеттино хочет иметь больше влияния на трансферную политику клуба. В случае ухода из «Челси» у 52-летнего аргентинского специалиста не будет проблем с поиском нового места работы. В его услугах заинтересован целый ряд европейских клубов, включая «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Почеттино возглавляет «Челси» с лета 2023 года. Нынешний сезон команда завершила шестой в турнирной таблице АПЛ.