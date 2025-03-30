В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Брайтон» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

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Брайтон

В матчах АПЛ «Брайтон» выдал неплохую серию. После побед над «Челси» (3:0), «Саутгемптоном» 4:0, «Борнмутом» (2:1) и «Фулхэмом» (2:1), команда в последнем перед международной паузой матче сыграла вничью 2:2 с «Манчестер Сити». В турнирной таблице «Брайтон» идет на седьмой позиции. Впрочем, до зоны Лиги чемпионов всего два очка. В субботу, 28 марта, «Брайтон» в четвертьфинале Кубка Англии на своем поле принимал «Ноттингем Форест». В основное и дополнительное время зрители забитых мячей не увидели. А в серии пенальти точнее были футболисты «Ноттингем Форест» (4:3). Они и продолжат борьбу за трофей.

Астон Вилла

Как и «Брайтон», «Астон Вилла» играла в четвертьфинале Кубка Англии. В воскресенье, 30 марта, команда Унаи Эмери встретилась с «Престоном». «Астон Вилла» без особых проблем обыграла представителя Чемпионшипа со счетом 3:0. Дублем отметился Рэшфорд. Еще один гол на счету Рамзи. Предыдущий матч в АПЛ «Астон Вилла» сыграла еще 8 марта. Подопечные Эмери на выезде обыграли «Брентфорд» (1:0). В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 9 позицию.

Личные встречи

Матч первого круга завершился со счетом 2:2. Из последних пяти матчей «Астон Вилла» выиграла три. Одна победа на счету «Брайтона».

«Брайтон» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брайтон» забивает в среднем по 1,5 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» в гостях составляет 1,14 гола за матч.

Возможные составы

«Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Гиншелвуд, Уэбстер, ван Гекке, Гомес, Балеба, Митома, Минте, Рюттер, Жоао Педро.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Динь, Камара, Тилеманс, Роджерс, Асенсио, Рамзи, Рэшфорд.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,35.